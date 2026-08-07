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طلا در مسیر ثبت بالاترین افزایش قیمت هفته

قیمت طلا در معاملات روز جمعه بازار جهانی، افزایش یافت و تحت تاثیر کاهش قیمت نفت، در مسیر ثبت بزرگترین رشد هفتگی خود از ژانویه قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۸۵۵۷
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طلا

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری، پس از ثبت بالاترین سطح هفت هفته‌ای در پنجشنبه، در معاملات روز جاری با ۰.۶ درصد افزایش، به ۴۲۶۲ دلار و ۳۹ سنت رسید. قیمت این فلز گرانبها طی هفته جاری بیش از پنج درصد رشد داشت.

 

قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا با ۰.۵ درصد افزایش، به ۴۳۲۱ دلار و ۵۰ سنت رسید.

 

مت سیمپسون، تحلیلگر ارشد در موسسه «استون‌ایکس»، اظهار کرد: امید به برقراری صلح در خاورمیانه موجب کاهش انتظارات تورمی شد و به طلا اجازه داد تا پس از یک دوره تثبیت چندهفته‌ای در سطحی بالاتر از ۴۰۰۰ دلار، افزایش یابد.

 

قیمت نفت خام در مسیر ثبت کاهش هفتگی قرار گرفت. کاهش قیمت انرژی به تعدیل نگرانی‌ها درباره تورم و کاهش انتظارات مبنی بر تداوم نرخ‌های بهره بالا کمک می‌کند. در حالی که طلا معمولا به عنوان یک پوشش ریسک در برابر تورم دیده می‌شود، نرخ‌های بهره بالا، هزینه فرصت نگهداری این دارایی بدون بازده را افزایش می‌دهد.

 

فعالان بازار منتظر گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی ژوئیه آمریکا هستند که روز جاری منتشر خواهد شد.

 

سیمپسون افزود: صرف‌نظر از نتیجه گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی (NFP)، سطح ۴۰۰۰ دلار به عنوان یک سطح حمایتی مستحکم تثبیت شده است؛ به نظر می‌رسد خریداران منتظر افت قیمت هستند تا از فرصت اصلاح صعودی بسیار ضروری به سمت ۴۶۰۰ دلار بهره ببرند. اگرچه انتشار گزارش NFP ممکن است در کوتاه‌مدت نوساناتی ایجاد کند، اما عملکرد قیمت‌ها مشخص شده است و به نظر می‌رسد که طلا می‌خواهد افزایش قیمت داشته باشد.

 

بر اساس گزارش رویترز، طبق ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، بازار‌ها احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در سپتامبر را ۵۵ درصد پیش‌بینی می‌کنند در حالی که این رقم در هفته گذشته ۶۳ درصد بود.

 

موسسه مارکس در یادداشتی ماهانه اعلام کرد: با ورود به ماه اوت، رویکردی تا حدی مثبت‌تر نسبت به طلا داریم و انتظار داریم که یک محدوده معاملاتی گسترده‌تر ایجاد شود.

 

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۱.۳ درصد افزایش، به ۶۲ دلار و ۲۷ سنت رسید. بهای هر اونس پلاتین با ۰.۵ درصد افزایش، به ۱۷۳۷ دلار و ۲۵ سنت رسید و هر اونس پالادیوم با ۰.۲ درصد کاهش، ۱۳۶۸ دلار و ۳۷ سنت معامله شد. هر سه فلز در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار داشتند.

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