یونیفل: اسرائیل در یک روز ۱۱۳ پرتابه به جنوب لبنان شلیک کرد

نیرو‌های حافظ صلح سازمان ملل اعلام کردند که شلیک ۱۱۳ پرتابه از اسرائیل به جنوب لبنان تنها در یک روز، بالاترین سطح ثبت شده حملات از ۲۱ ژوئن تا کنون بوده است.

به گزارش تابناک نیرو‌های حافظ صلح سازمان ملل (یونیفل) اعلام کردند که تنها طی یک روز ۱۱۳ پرتابه از سوی ارتش اسرائیل به جنوب لبنان ثبت شد.

بر اساس این گزارش، یونیفل در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به این موضوع نوشت: نیرو‌های حافظ صلح همچنان به‌صورت روزانه نقض حریم هوایی لبنان و فعالیت‌های نظامی در عرصه میدانی را رصد می‌کنند.

در ادامه این پیام آمده است: ۱۱۳ پرتابه‌ای که روز چهارشنبه توسط ارتش اسرائیل شلیک شد، بالاترین تعداد ثبت‌شده از سوی یونیفل از ۲۱ ژوئن تاکنون بوده است.