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۲۴ زائر در تصادفات اربعینی جان باختند

رئیس پلیس راهور فراجا با اعلام پایان طرح ۲۰ روزه اربعین ۱۴۰۵، گفت: در این مدت ۳ میلیون و ۳۱۶ هزار تردد خروجی زائران از مرز‌های کشور ثبت شد و در تصادفات مرتبط با زائران، ۱۵۴ نفر مصدوم و ۲۴ نفر جان خود را از دست دادند.
کد خبر: ۱۳۸۸۵۵۴
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راهور

به گزارش تابناک؛ سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا اظهار کرد: مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی هر سال با حضور گسترده میلیون‌ها زائر از سراسر کشور برگزار می‌شود و پلیس راهور فراجا با هدف تأمین نظم و ایمنی ترافیکی، مدیریت جریان سفر‌ها و تسهیل تردد زائران، این مأموریت بزرگ را به صورت شبانه‌روزی در سراسر کشور اجرا می‌کند.

 

وی افزود: طرح ترافیکی اربعین ۱۴۰۵ از تاریخ ۲۵ تیرماه آغاز شد و تا ۱۳ مردادماه به مدت ۲۰ روز ادامه داشت و آمار ارائه‌شده، جمع‌بندی نهایی پلیس راهور فراجا از عملکرد این طرح است. همچنین در خصوص آمار نهایی جان‌باختگان حوادث رانندگی، پزشکی قانونی پس از بررسی‌های تخصصی، آمار قطعی را در زمان مقرر اعلام خواهد کرد و آمار اعلامی پلیس راهور مربوط به تصادفات ثبت‌شده در صحنه حادثه است.

 

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: در طول اجرای این طرح، ۳ میلیون و ۳۱۶ هزار نفر از کشور خارج شدند و تا روز گذشته ۲ میلیون و ۶۳۳ هزار نفر از زائران به کشور بازگشته‌اند.

 

سردار حسینی با اشاره به وضعیت تردد در مرز‌های زمینی گفت: مرز مهران همچنان کانون اصلی تردد زائران بود و ۵۶ درصد از کل تردد‌های زمینی اربعین از این مرز انجام شد. پس از آن، مرز شلمچه با ۲۴ درصد در رتبه دوم قرار گرفت. همچنین مرز‌های چذابه و خسروی در رتبه‌های بعدی بیشترین میزان تردد قرار داشتند.

 

وی خاطرنشان کرد: امسال ۹۸ درصد سفر‌های اربعینی از طریق مرز‌های زمینی انجام شد و ۲ درصد نیز به صورت هوایی انجام گرفت. بیشترین ساعات تردد در مرز مهران بین ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰ صبح و در مرز شلمچه بین ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۳:۰۰ ثبت شد.

 

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به حجم تردد‌های ثبت‌شده در کشور گفت: در طول ۲۰ روز اجرای طرح اربعین، ۶۷ میلیون تردد وسایل نقلیه در جاده‌های منتهی به استان‌های مرزی ثبت شد که از این تعداد، ۶۰ میلیون تردد مربوط به خودرو‌های سواری و وانت و ۸۲۲ هزار تردد مربوط به ناوگان اتوبوسی بود.

 

وی افزود: در روز پایانی طرح، ۱۳ مردادماه، استان ایلام همچنان شاهد انباشت ۲۹ هزار و ۷۵۱ دستگاه خودرو بود. همچنین بیشترین میزان انباشت خودرو در طول اجرای طرح، در تاریخ ۰۸ مردادماه با ثبت ۱۱۲ هزار و ۴۶۳ دستگاه خودرو به ثبت رسید.

 

سردار حسینی ادامه داد: در محدوده ۵ استان هدف اربعین، بیش از یک میلیون تردد وسایل نقلیه ثبت شد که سهم خودرو‌های سواری و وانت ۹۵۸ هزار تردد و سهم ناوگان اتوبوسی ۱۵ هزار تردد بود.

 

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به آمار تصادفات مرتبط با زائران اظهار کرد: در این بازه زمانی، ۱۵۴ نفر در تصادفات مصدوم شدند و متأسفانه ۲۴ نفر جان خود را از دست دادند. عمده تصادفات ثبت‌شده شامل واژگونی، برخورد با موانع ثابت و خروج از جاده بوده که مهم‌ترین عامل وقوع آنها خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان بوده است.

 

وی با تأکید بر ضرورت توجه زائران و رانندگان در مسیر بازگشت گفت: با توجه به طولانی بودن مسیر، شرایط جغرافیایی جاده‌ها و خستگی ناشی از سفر، رانندگان باید پس از ورود به کشور حتماً زمان کافی برای استراحت در نظر بگیرند و در طول مسیر نیز به محض احساس خواب‌آلودگی، در محل ایمن توقف کرده و پس از رفع خستگی به مسیر ادامه دهند.

 

سردار حسینی با اشاره به پراکندگی تصادفات فوتی و جرحی در استان‌های هدف اربعین گفت: استان ایلام با ۱۰ نفر فوتی و ۷۳ نفر مصدوم، بیشترین آمار حوادث را به خود اختصاص داد. استان کرمانشاه با ۷ نفر فوتی و ۴۳ نفر مصدوم در رتبه دوم و استان خوزستان با ۳ نفر فوتی و ۱۱ نفر مصدوم در رتبه سوم قرار گرفت.

 

وی ادامه داد: بیشترین تعداد فوتی‌های ناشی از تصادفات اربعینی در تاریخ ۱۲ مردادماه با ثبت ۱۰ جان‌باخته و بیشترین تعداد مصدومان نیز در تاریخ ۰۷ مردادماه با ۳۱ مصدوم ثبت شده است.

 

رئیس پلیس راهور فراجا در پایان ضمن قدردانی از همکاری زائران، رانندگان، دستگاه‌های امدادی و خدماتی، تأکید کرد: رعایت قوانین، مدیریت زمان سفر، پرهیز از رانندگی در شرایط خستگی و توجه به توصیه‌های ایمنی، مهم‌ترین عوامل کاهش حوادث و حفظ جان هموطنان در مسیر‌های بازگشت است.

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راهور پلیس راهور فراجا سردار سید تیمور حسینی اربعین حسینی تصادفات تلفات جانباحته مجروح جاده ها
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