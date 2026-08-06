نبض خبر
پزشکیان: مشکل مسلمانی ماست
مسعود پزشکیان در بخشی از مصاحبهاش به مناسبت آغاز سومین سال دولت چهاردهم گفت: «من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم؛ کسی که صبح کند و به فکر امور مسلمانان نباشد، مسلمان نیست. همچنین آمده است: ومن سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم؛ یعنی اگر کسی صدای انسانی را بشنود که مسلمانان را به یاری میطلبد و به داد او نرسد، مسلمان نیست. خداوکیلی ما اینگونه عمل نکردهایم. در نتیجه، مردم نسبت به ما نگاه دیگری پیدا کردهاند و به شکل دیگری به ما نگاه میکنند. اگر مردم اسلام واقعی را میدیدند و اگر من مدیر، اسلام واقعی را اجرا میکردم، بسیار بعید بود که انسانها از چنین موجوداتی که در حقیقتا تمام وجودشان در جهت حل مشکل مردم است عقدهای به دل میگرفتند. مشکل اسلام نیست مشکل مسلمانی ماست...» این بخش از اظهارات رئیس جمهور را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر مسعود پزشکیان ویدیو مسلمانی اسلام
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