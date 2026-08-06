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پزشکیان: تمام مخازن و ذخایر ما را در سه نقطه تهران زدند ولی...
مسعود پزشکیان با اشاره به واگذاری اختیارات به مدیران استانی گفت: «کاری که در رابطه با استانداران انجام دادیم، قدم اول بود و بسیار به ما کمک کرد. در جریان جنگ ۱۲روزه یا جنگ ۴۰ روزه، یک، دو یا سه میلیون نفر فقط به مازندران رفتند. چرا آنجا مشکل نان، بنزین یا کالاهای اساسی به وجود نیامد؟ چون مدیران آنجا با یکدیگر هماهنگ شدند، با اینطرف و آنطرف نشستند و شرایط را مدیریت کردند. مردم اصلاً جنگ را احساس نکردند؛ فقط زمانی که جایی را میزدند یا تصاویر را از تلویزیون میدیدند، متوجه میشدند اتفاقی افتاده است. این وضعیت به برکت مدیران، استانداران، فرمانداران و هماهنگی وزیران ما شکل گرفت. چرا مردم قطعی برق را احساس نکردند؟ بسیاری از نقاط مربوط به نیروگاههای ما را زدند، اما مردم احساس نکردند مشکلی وجود دارد. اگر قرار بود موضوع ابتدا به دولت بیاید، بعد به کمیسیون برود و دوباره برای تصویب به دولت بازگردد، آن هم در شرایطی که حتی امکان برگزاری جلسه وجود نداشت، کل کشور قفل میشد. اختیار دادیم و کشور قفل نشد؛ کارها نیز راحتتر انجام گرفت. در حوزه حملونقل، کالا، معیشت، انرژی و بنزین همین اتفاق افتاد. تمام مخازن و ذخایر ما را در سه نقطه تهران، یعنی همان محلهایی که بنزین ذخیره شده بود، زدند. آیا شما احساس کردید بنزین نداریم؟ چگونه این اتفاق افتاد؟ بهدلیل همان مدیریتی بود که همه را وارد میدان کرد.» این بخش از اظهارات پزشکیان را میبینید و میشنوید.
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