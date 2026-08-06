«رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه روز جمعه در سفری یک‌روزه برای رایزنی با مقامات به عربستان سعودی در باره تحولات منطقه به ریاض می رود.

«برهان‌الدین دوران» رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه در پیامی در شبکه اجتماعی «این سوسیال» اعلام کرد: «رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، ۷ اوت ۲۰۲۶ (۱۶ مرداد) سفری کاری و یک‌روزه به پادشاهی عربستان انجام خواهد داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی افزود که اردوغان در جریان این سفر با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و همچنین شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان، دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

دوران جزئیات بیشتری درباره محورهای این دیدارها یا برنامه‌های سفر رئیس‌جمهور ترکیه منتشر نکرد اما به نظر می رسد که تحولات منطقه از جمله تشدید تنش ها محور این گفت وگو و دیدارها باشد.