صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

اردوغان به عربستان سفر می‌کند

«رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه روز جمعه در سفری یک‌روزه برای رایزنی با مقامات به عربستان سعودی در باره تحولات منطقه به ریاض می رود.
کد خبر: ۱۳۸۸۵۴۷
| |
2389 بازدید
سفر اردوغان به عربستان

«برهان‌الدین دوران» رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه در پیامی در شبکه اجتماعی «این سوسیال» اعلام کرد: «رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، ۷ اوت ۲۰۲۶ (۱۶ مرداد) سفری کاری و یک‌روزه به پادشاهی عربستان انجام خواهد داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی افزود که اردوغان در جریان این سفر با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و همچنین شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان، دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

دوران جزئیات بیشتری درباره محورهای این دیدارها یا برنامه‌های سفر رئیس‌جمهور ترکیه منتشر نکرد اما به نظر می رسد که تحولات منطقه از جمله تشدید تنش ها محور این گفت وگو و دیدارها باشد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اردوغان عربستان سفر به عربستان
آمریکا آماده نخستین سناتور مسلمان هست؟
رمز گشایی از یک اصطلاح خاص در بیانیه اخیر خبرگان رهبری
جنگ ایران و آمریکا چگونه تمام می شود؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جزئیاتی جدید از توافق مکه
توضیحات ریاض درباره خاشقجی قانع‌کننده نیست
لاریجانی به عربستان می‌رود
اردوغان: از پیگیری قتل خاشقجی دست بر نمی‌داریم
سفر اردوغان به عربستان
مذاکره اردوغان با هیأت سعودی درباره خاشقجی
گفتگوي اردوغان و ترامپ درباره پرونده خاشقجي
سیگنال مثبت سعودی ها به ترکیه
زلنسکی به عربستان سفر می کند
اختلافات ما با عربستان و امارات به پایان رسیده است
اردوغان وارد عربستان شد
پشت پرده اظهارات اردوغان در مورد اعتراضات عراق و سرایت آن به ایران!
سعد الحریری به ریاض سفر کرد
ترامپ به عربستان سعودی سفر می‌کند
وزیر خارجه پاکستان به عربستان رفت
اشاره تلویحی نتانیاهو به سفیر اخیر خود به عربستان
زمان سفر «ترامپ» به عربستان، قطر و امارات
شرط عجیب ترامپ برای سفر به عربستان
اردوغان: تا روشن شدن قضیه قتل خاشقجی کوتاه نمی‌آییم
امانوئل ماکرون امشب راهی عربستان می‌شود
ریاض: حکومت کنونی ترکیه به ریاست اردوغان دشمن عربستان است
فروش آزادانه ماده ویرانگر در کوچه و خیابان/ زوال آهسته و پیوسته با ماده ای که مخدر نیست!
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند
عکس‌های روز جهان: از دریچه تابناک
عکس: مقایسه حجم آب سد کرج در مرداد امسال و سال گذشته
تغییر رفتار رئیس‌جمهور مکزیک در برابر ترامپ
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست
احتمال سقوط دولت «احمد الشرع» در سوریه متعاقب جنگ با حزب الله لبنان/ داعش در کمین لبنان است
یارانه ۲ میلیون تومانی واریز شد+ جزئیات
نقل‌قول‌های بی‌سند را باور نکنید/ دفتر رهبری ورود کرد
کالابرگ مرداد چه روزی و برای چه کسانی شارژ می‌شود؟ / افزایش اعتبار یک میلیونی منتفی است؟
قرآنِ منسوب به دست‌خط مبارک امام حسین (ع)
مردم این کشورها ۶۰ سالگی را نمی‌بینند! / جایگاه ایران در امید به زندگی کجاست؟
اطلاعیه تعطیلی ادارات در روز چهارشنبه
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۷ نظر)
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۱۰۳ نظر)
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۱ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۱ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۹ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۶ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
بحث پرتنش بر سر تنگه هرمز در شبکه خبر را ببینید  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005pDv
tabnak.ir/005pDv