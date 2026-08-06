نبض خبر
230 میلیون مترمکعب گاز ما را زدند / تعجب میکنند که چرا ما سقوط نکردهایم
مسعود پزشکیان در مصاحبه به مناسبت آغاز سومین سال دولتش فاش کرد: «با وجود اینکه (آمریکا و اسرائیل نیروگاههای ما را زدند و روزانه نزدیک به ۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز ما را زدند، شما قطعی برق بسیار کمی دیدید. امیدوارم از این پس دیگر اصلاً قطعی برق نداشته باشیم... آنها انتظار داشتند کشور، بهدلیل همین فشارهایی که وارد کردهاند، سقوط کند. این روند طی سالها اتفاق افتاده و چندان هم به این دولت یا آن دولت مربوط نبوده است. آنها همواره این فشارها را وارد کردهاند و اقتصاد ما را روزبهروز در محاق قرار دادهاند و با مشکل مواجه کردهاند. اکنون در دولت ما، این فشارها به حداکثر رسیده است و خودشان هم در تحلیلهایشان تعجب میکنند که چرا ما سقوط نکردهایم...» این بخش از اظهارات پزشکیان را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
0
برچسبها:نبض خبر مسعود پزشکیان ویدیو حمله آمریکا به ایران حمله اسرائیل به ایران بمباران زیرساخت های ایران
اخبار مرتبط