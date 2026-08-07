مسیر جدید و مرموز طلای جهانی مشخص شد

چند هفته پیش، زمانی که بازار جهانی طلا پس از ثبت سقف تاریخی ۵۵۰۰ دلاری وارد یک اصلاح عمیق شد، بسیاری از سرمایه‌گذاران نگران پایان روند صعودی بودند.



به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ با این حال، در همان مقطع تأکید شد که واکنش قیمت به محدوده حمایتی، می‌تواند نشانه پایان اصلاح باشد و استراتژی ورود پله‌ای همچنان منطقی‌ترین رویکرد برای سرمایه‌گذاران میان‌مدت و بلندمدت محسوب می‌شود.



اکنون بازار تا حد زیادی همان سناریو را دنبال کرده است. طلا پس از حفظ حمایت‌های کلیدی، بار دیگر وارد مسیر صعودی شد و در حال حاضر در محدوده ۴۲۰۰ دلار معامله می‌شود؛ موضوعی که نشان می‌دهد اصلاح اخیر بیش از آنکه آغاز یک روند نزولی بلندمدت باشد، استراحتی در دل روند اصلی صعودی بوده است.



چه عواملی طلا را دوباره صعودی کرد؟



بازگشت قیمت طلا تنها حاصل عوامل تکنیکال نبود، بلکه مجموعه‌ای از متغیرهای بنیادی نیز از این روند حمایت کردند.

ادامه خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی، افزایش انتظارات نسبت به کاهش نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ، نگرانی درباره رشد اقتصادی جهان، افزایش کسری بودجه آمریکا و تداوم نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی باعث شد تقاضا برای دارایی‌های امن بار دیگر افزایش یابد.



همزمان، پس از تخلیه بخش قابل توجهی از هیجان فروش در جریان اصلاح، سرمایه‌هایی که در انتظار تثبیت قیمت بودند، دوباره وارد بازار شدند و همین موضوع به تقویت روند صعودی کمک کرد.



در کنار این عوامل، کاهش فشار فروش سرمایه‌گذارانی که در سقف‌های قبلی اقدام به شناسایی سود کرده بودند، زمینه را برای بازگشت خریداران فراهم کرد.



واکنش دقیق بازار به حمایت‌های تکنیکال



سحر کاویانی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: رفتار بازار دقیقاً مطابق انتظاری بود که از ساختار تکنیکال وجود داشت.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: محدوده حمایتی توانست از ادامه ریزش جلوگیری کند و با ورود تقاضا، روند صعودی از همان ناحیه آغاز شد. این اتفاق نشان داد که اصلاح اخیر بیشتر ماهیتی زمانی و اصلاحی داشت تا اینکه نشانه تغییر روند بلندمدت بازار باشد.

وی افزود: بازگشت قیمت از محدوده حمایتی و تثبیت آن در سطوح بالاتر، اعتبار روند صعودی را افزایش داده است. البته این به معنای حرکت مستقیم و بدون نوسان تا اهداف بالاتر نیست و همچنان باید رفتار قیمت در مقاومت‌های پیش رو با دقت دنبال شود.



هدف بعدی بازار کجاست؟



بررسی ساختار تکنیکال بازار نشان می‌دهد محدوده ۴۷۷۰ دلار می‌تواند مهم‌ترین هدف صعودی این موج باشد.

کاویانی در این باره گفت: در شرایط فعلی، سناریوی غالب بازار ادامه حرکت تا محدوده ۴۷۷۰ دلار است. این سطح از منظر تکنیکال یکی از مهم‌ترین مقاومت‌های پیش روی قیمت محسوب می‌شود و احتمال دارد بازار پس از رسیدن به آن، برای مدتی وارد فاز نوسانی و استراحت شود.

وی تأکید کرد: انتظار نداریم پس از رسیدن به ۴۷۷۰ دلار، بازار بلافاصله وارد یک موج صعودی پرقدرت دیگر شود. سناریوی محتمل‌تر این است که قیمت برای مدتی در محدوده این سقف و سطوح پایین‌تر نوسان کند تا انرژی لازم برای حرکت بعدی را به دست آورد. در این دوره، باید رفتار خریداران، شرایط اقتصاد کلان، سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی و تحولات ژئوپلیتیکی را زیر نظر داشت تا بتوان درباره جهت حرکت بعدی بازار با اطمینان بیشتری اظهار نظر کرد.



سرمایه‌گذاران چه استراتژی داشته باشند؟



به اعتقاد کارشناسان، با وجود بازگشت روند صعودی، همچنان مدیریت سرمایه اهمیت بالایی دارد.

ورود پله‌ای، حفظ بخشی از نقدینگی برای استفاده از نوسانات احتمالی و پرهیز از تصمیم‌گیری هیجانی، همچنان می‌تواند بهترین استراتژی برای سرمایه‌گذارانی باشد که با دیدگاه میان‌مدت و بلندمدت در بازار طلا فعالیت می‌کنند.



همچنین نزدیک شدن قیمت به مقاومت ۴۷۷۰ دلار لزوماً به معنای پایان روند صعودی نخواهد بود، بلکه کیفیت واکنش بازار به این محدوده تعیین می‌کند که آیا طلا آماده ورود به فاز جدیدی از رشد است یا ابتدا وارد یک دوره نوسان و استراحت خواهد شد.



توصیه مهم به سرمایه‌گذاران



بازار جهانی طلا با حفظ حمایت‌های کلیدی، سناریوی پایان اصلاح را تأیید کرد و اکنون بار دیگر در مسیر صعود قرار گرفته است.

مجموعه عوامل بنیادی از جمله ادامه خرید بانک‌های مرکزی، انتظارات مربوط به کاهش نرخ بهره و تداوم نااطمینانی‌های اقتصادی، همچنان از این بازار حمایت می‌کنند.



در شرایط فعلی، محدوده ۴۷۷۰ دلار مهم‌ترین هدف پیش روی قیمت محسوب می‌شود.

با این حال، انتظار می‌رود بازار پس از رسیدن به این سطح، برای مدتی وارد فاز نوسانی شود و پس از شکل‌گیری شرایط جدید، بتوان درباره مسیر بعدی آن تحلیل دقیق‌تری ارائه کرد.

بنابراین، در مقطع کنونی مدیریت ریسک و پرهیز از رفتارهای هیجانی، همچنان مهم‌ترین توصیه به سرمایه‌گذاران است.

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