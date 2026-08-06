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قیمت واقعی تخم‌مرغ رسما اعلام شد

عضو اتحادیه مرغداران تخم گذار استان تهران گفت: با توجه به تولید فعلی تخم مرغ و نیاز کشور بالای ۲۰۰ هزار تن توان صادرات به بازارهای هدف را داریم.
کد خبر: ۱۳۸۸۵۳۳
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6685 بازدید
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قیمت تخم مرغ

ناصر نبی پور عضو اتحادیه مرغ تخم گذار تهران گفت: قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ ۲۶۰ هزار تومان است که اکنون درب مرغداری ۲۲۰ هزار تومان توزیع می شود.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، به گفته وی، علی رغم آنکه وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده که قیمت تمام شده تخم مرغ ۲۳۵ هزار تومان است، اما هنوز به این نرخ نرسیدیم.

نبی پور ادامه داد: در حال حاضر مشکلی در تولید نداریم و همواره تخم مرغ ارزانترین پروتئین مصرفی خانوار است.

عضو اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران مصرف روزانه ۳ هزار و ۳۰۰ تن اعلام کرد و افزود: تولید فعلی تخم مرغ بیش از این میزان است و باز بازگشایی مدارس، تقاضا از سوی کارخانه ها افزایش می یابد.

وی درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ تصریح کرد: از ابتدای سال مقدار محدودی تخم مرغ صادر شده است، درحالیکه با تولید فعلی تخم مرغ و نیاز کشور بالای ۲۰۰ هزار تن مازاد تولید داریم.

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تخم مرغ قیمت مرغ اتحادیه مرغداران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Germany
|
۲۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
0
15
پاسخ
نفس کشیدن مردم رو هم صادر کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
0
13
پاسخ
آقای تخم مرغ! شما تخم مرغ را گران می‌کنید. گرانی یک قلم کالا روی بقیه کالاها تاًیر می‌کند. لذا در مقابل باید صدها کالا را گران بخرید. عقل سلیم میگه باید به مسابقه گرانی خاتمه داد
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
0
13
پاسخ
مازاد تولید دارین و قیمت این؟!!!چه کردید باسفره مردم که من با حقوق۸۰تومن توان خرید هرهفته تخم مرغ رو ندارم....چیزی که فعلا ارزونترین بودهم ازسفره مردم گرفتید
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