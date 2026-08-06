صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

اعتراف جنجالی ترامپ درباره ایران!

رئیس‌جمهور آمریکا با بیان اینکه از عملکرد وزیر جنگ خود راضی است، بار دیگر به روزنامه واشنگتن پست تاخت و ادعا کرد که همه چیز در رابطه با ایران به طور استثنایی خوب پیش می‌رود.
کد خبر: ۱۳۸۸۵۳۲
| |
8558 بازدید
|
۱
مذاکرات ایران و آمریکا

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خودش موسوم به «تروث سوشال» مدعی شد: همه چیز در رابطه با ایران به طور استثنایی خوب پیش می‌رود و من از عملکرد وزیر جنگ بسیار راضی هستم.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ ترامپ بار دیگر با تکرار ادعاهای خود که بیشتر خیالپردازی است تا واقعیت، افزود: ایران شکست سختی را از ما متحمل شد تا بتوانیم برای همیشه از دستیابی آن به سلاح هسته‌ای جلوگیری کنیم.

وی در واکنش به گزارش اخیر واشنگتن پست درباره اختلاف با وزیر جنگ آمریکا نوشت: رسانه های جعلی طبق معمول، در حال انتشار شایعاتی دروغین و کاملاً بی‌اساس هستند. من از عملکرد پیت هگست بسیار خرسندم. همه‌چیز فوق‌العاده بوده است؛ از جمله حمله ما به ونزوئلا که نتیجه آن در کمتر از یک روز حاصل شد و این امکان را برای ما فراهم کرد که یکی از بدترین جنایتکاران جهان،یعنی نیکلاس مادورو، را به دست عدالت بسپاریم.

ترامپ مدعی شد: پیت هگست در میان نیروهای نظامی از احترام بالایی برخوردار است و پیشرفت‌های چشمگیری ایجاد کرده است. این شایعه را روزنامه واشنگتن کمپوست (واشنگتن پست) آغاز کرد؛ یکی از بدترین رسانه‌های فعال، آن هم با وجود اینکه به آنها گفته بودیم گزارششان کاملاً دروغ است. در واقع، من واقعاً معتقدم این نوع «خبرنگاری» جعلی آنها مصداق خیانت است.

ادعاهای ترامپ در حالی است که به گزارش رسانه ها، پس از پنج ماه جنگ با ایران، آمریکا با کمبود جدی موشک‌ها و مهمات راهبردی روبه‌رو شده است؛ به‌گونه‌ای که برخی ذخایر به حدود ۲۰ درصد سطح مطلوب پنتاگون کاهش یافته‌ است.

رسانه ها به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش داده اند که ترامپ در نشست اخیر کمپ دیوید از ارزیابی تیم امنیت ملی خود به‌شدت خشمگین شد؛ زیرا این گزارش نشان می‌داد ارتش آمریکا برای هرگونه تشدید جنگ علیه ایران با کمبود مهمات حیاتی مواجه است.

به گفته تحلیلگران و ناظران، اگرچه پنتاگون قراردادهای جدیدی برای تولید مهمات امضا کرده، اما بازسازی ذخایر سال‌ها زمان خواهد برد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ آمریکا پیت هگست
آمریکا آماده نخستین سناتور مسلمان هست؟
رمز گشایی از یک اصطلاح خاص در بیانیه اخیر خبرگان رهبری
جنگ ایران و آمریکا چگونه تمام می شود؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار گاردین به رفتارهای وزیر جنگ آمریکا
هگست همراه با ترامپ به چین سفر می‌کند
آمریکایی‌ها نگران کاهش ذخایر موشکی شدند
پاسخ ستاره فوتسال به یاوه‌گویی ترامپ و هگست
ادعای جدید وزیر دفاع آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران
این دو نفر عامل حمله دیشب آمریکا به ایران بودند!
تمسخر کابینه ترامپ در برنامه تلویزیونی پربازدید
وزیر جنگ آمریکا: ترامپ تمایلی به مسیر جنگ ندارد!
تیپ عجیب وزیر جنگ آمریکا در دیدار ترامپ و زلنسکی
هشدار جنگی پنتاگون: آمریکا باید آماده باشد
توییت پر خشم وزیر جنگ آمریکا علیه ایران
ترامپ در جلسه مسئولان ارشد نظامی آمریکا شرکت می‌کند
واکنش هگست به پایان مهلت ۶۰ روزه در جنگ با ایران
بودجه یک تریلیون دلاری برای وزارت دفاع آمریکا!
پیت هگست: در جنگ با ایران تلفات داشتیم
جدال «هگست» با وزیر ارتش آمریکا بالا گرفت
سفر غیرمنتظره وزیر دفاع آمریکا به چین!
تغییر موضع آمریکا؛ توقف کامل غنی‌سازی ایران
اظهارات وزیر جنگ آمریکا درباره موجودات فضایی!
فرمانده کل نیروی زمینی ارتش آمریکا برکنار شد!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
0
16
پاسخ
باید به ترامپ گفت: جنایتکار کسی است که ۱۶۸ کودک بیگناه مدرسه میناب را قتل عام کرد. این کار را تو کردی یا مادرو؟!
فروش آزادانه ماده ویرانگر در کوچه و خیابان/ زوال آهسته و پیوسته با ماده ای که مخدر نیست!
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند
عکس‌های روز جهان: از دریچه تابناک
عکس: مقایسه حجم آب سد کرج در مرداد امسال و سال گذشته
تغییر رفتار رئیس‌جمهور مکزیک در برابر ترامپ
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست
احتمال سقوط دولت «احمد الشرع» در سوریه متعاقب جنگ با حزب الله لبنان/ داعش در کمین لبنان است
یارانه ۲ میلیون تومانی واریز شد+ جزئیات
نقل‌قول‌های بی‌سند را باور نکنید/ دفتر رهبری ورود کرد
کالابرگ مرداد چه روزی و برای چه کسانی شارژ می‌شود؟ / افزایش اعتبار یک میلیونی منتفی است؟
قرآنِ منسوب به دست‌خط مبارک امام حسین (ع)
مردم این کشورها ۶۰ سالگی را نمی‌بینند! / جایگاه ایران در امید به زندگی کجاست؟
اطلاعیه تعطیلی ادارات در روز چهارشنبه
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۷ نظر)
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۱۰۳ نظر)
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۱ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۱ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۹ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۶ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
بحث پرتنش بر سر تنگه هرمز در شبکه خبر را ببینید  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005pDg
tabnak.ir/005pDg