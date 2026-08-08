صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
تابناک گزارش می‌دهد؛

ناترازی انرژی در دوراهی تردید و تصمیم/ بنزین، سرگردان بین سهمیه و قاچاق!

ضرورت اصلاح حکمرانی انرژی، مدیریت مصرف، افزایش بهره‌وری و اجرای قوانینی است که سال‌ها پیش تصویب شده اما یا به‌طور کامل اجرا نشده‌اند یا در میانه راه متوقف مانده‌اند.
کد خبر: ۱۳۸۸۵۳۱
| |
1433 بازدید
|
۸

ناترازی انرژی در دوراهی تردید و تصمیم/ بنزین، سرگردان بین سهمیه و قاچاق!

تابناک: ناترازی انرژی دیگر صرفاً یک اصطلاح تخصصی در ادبیات اقتصاد انرژی نیست؛ این واژه اکنون به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری کشور تبدیل شده است.

به گزارش سرویس انرژی تابناک، در سال‌هایی نه‌چندان دور، دغدغه اصلی در حوزه انرژی افزایش ظرفیت تولید بود، اما امروز رشد شتابان مصرف، فرسودگی زیرساخت‌ها، بهره‌وری پایین، توسعه‌نیافتن حمل‌ونقل عمومی، تولید خودروهای پرمصرف و اجرایی نشدن بخشی از قوانین بالادستی، باعث شده است که حتی افزایش ظرفیت تولید نیز نتواند پاسخگوی تقاضای روزافزون باشد.

هم‌زمان با تشدید ناترازی در حوزه برق، گاز و بنزین، بار دیگر موضوع اصلاح سیاست‌های انرژی در کانون توجه قرار گرفته است. اگرچه در افکار عمومی، بحث اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بیش از سایر موضوعات مورد توجه قرار می‌گیرد، اما بررسی اظهارات مسئولان دولت و نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که مسئله، بسیار فراتر از قیمت‌گذاری است. آنچه امروز بیش از هر چیز مورد تأکید قرار می‌گیرد، ضرورت اصلاح حکمرانی انرژی، مدیریت مصرف، افزایش بهره‌وری و اجرای قوانینی است که سال‌ها پیش تصویب شده اما یا به‌طور کامل اجرا نشده‌اند یا در میانه راه متوقف مانده‌اند.

 ناترازی انرژی نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری
بررسی روند مصرف حامل‌های انرژی نشان می‌دهد که شکاف میان تولید و مصرف، طی سال‌های اخیر به‌تدریج افزایش یافته است. مصرف روزانه بنزین در کشور اکنون از ظرفیت تولید داخلی فراتر رفته و بخشی از نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود؛ موضوعی که علاوه بر تحمیل هزینه‌های مالی، امنیت انرژی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

مصرف روزانه بنزین کشور حدود ۱۳۶ میلیون لیتر است، در حالی که تولید داخلی حدود ۱۱۵ میلیون لیتر است و بخشی از نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود

مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با تابناک، ریشه اصلی مسئله را نه درآمدزایی دولت، بلکه ناترازی میان تولید و مصرف دانسته و می‌گوید: «دولت دنبال کسب درآمد از محل افزایش قیمت بنزین نیست. مسئله اصلی، ناترازی تولید و مصرف است. امروز مصرف روزانه بنزین کشور حدود ۱۳۶ میلیون لیتر است در حالیکه تولید داخلی حدود ۱۱۵ میلیون لیتر است و بخشی از نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود.»

این نماینده مجلس در عین حال تأکید می‌کند که افزایش قیمت، تنها راه مدیریت مصرف نیست و سهم مهمی از وضعیت کنونی به ضعف‌های ساختاری بازمی‌گردد؛ از جمله کیفیت پایین خودروهای داخلی، ناکارآمدی حمل‌ونقل عمومی و نبود سیاست‌های مؤثر برای مدیریت تقاضا. این همان نکته‌ای است که محمدرضا نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز بر آن تأکید دارد. به اعتقاد وی، کشور سال‌ها فرصت توسعه سبد سوخت را از دست داده است؛ در حالی که می‌توانست با توسعه CNG، استفاده از LPG در مناطق مستعد، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و اصلاح تدریجی الگوی مصرف، فشار بر بنزین را کاهش دهد.

نخعی با اشاره به اینکه کشور روزانه با کسری ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتر بنزین روبه‌رو است، هشدار می‌دهد که تأمین این میزان سوخت از خارج، نه‌تنها هزینه‌های ارزی سنگینی به کشور تحمیل می‌کند، بلکه از منظر لجستیکی نیز در شرایط خاص، با دشواری‌های فراوان همراه است.
به گفته وی، آنچه امروز به‌عنوان ناترازی مشاهده می‌شود، نتیجه مجموعه‌ای از تصمیمات و سیاست‌هایی است که طی سال‌های گذشته اتخاذ شده و اکنون آثار خود را نشان داده است.

 افزایش قیمت راه‌حل یا چالش؟
تقریباً هر زمان که ناترازی بنزین تشدید می‌شود، موضوع اصلاح قیمت نیز دوباره مطرح می‌شود. استدلال موافقان این است که فاصله زیاد قیمت داخلی با کشورهای همسایه، علاوه بر افزایش مصرف، زمینه قاچاق سوخت را نیز فراهم کرده اما آنچه در گفت‌وگوهای تابناک با اعضای کمیسیون انرژی مجلس به چشم می‌خورد، این است که حتی موافقان اصلاح قیمت نیز معتقدند زمان اجرای این سیاست اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد.

سپه‌وند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه قیمت پایین سوخت در مقایسه با کشورهای همسایه، انگیزه قاچاق را افزایش داده است، معتقد است اصلاح قیمت در بلندمدت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود، اما تأکید می‌کند که در شرایط فعلی، افزایش قیمت بنزین می‌تواند فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کند.

کشور ظرفیت قابل توجهی در این حوزه ایجاد کرده، اما بخش مهمی از آن بلااستفاده مانده و همین مسئله موجب شده فشار اصلی همچنان بر مصرف بنزین باقی بماند

به گفته وی، دولت باید ابتدا درآمد خانوارها را متناسب با واقعیت‌های اقتصادی اصلاح کند و سپس به سمت واقعی‌سازی تدریجی قیمت حامل‌های انرژی حرکت کند. از سوی دیگر، سپه‌وند معتقد است تمرکز بر سهمیه‌بندی یا اصلاح قیمت، نباید دولت را از مسئله اصلی غافل کند؛ مسئله‌ای که به تولید خودروهای پرمصرف، فرسودگی ناوگان و ضعف سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف بازمی‌گردد.

وی تأکید می‌کند اگر خودروسازان به سمت تولید خودروهای کم‌مصرف حرکت کنند، خودروهای فرسوده از چرخه خارج شوند و استفاده از CNG و سایر سوخت‌های جایگزین توسعه یابد، بخش مهمی از ناترازی فعلی بدون نیاز به شوک‌های قیمتی قابل مدیریت خواهد بود.

در همین راستا، نخعی نیز بر این باور است که ظرفیت ایجاد شده در حوزه CNG به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است. به گفته وی، کشور ظرفیت قابل توجهی در این حوزه ایجاد کرده، اما بخش مهمی از آن بلااستفاده مانده و همین مسئله موجب شده فشار اصلی همچنان بر مصرف بنزین باقی بماند.

از نگاه این عضو کمیسیون انرژی، برنامه هفتم توسعه نیز دقیقاً با همین رویکرد تدوین شده است. ماده ۴۶ این برنامه بر متنوع‌سازی سبد سوخت، مدیریت مصرف و کاهش وابستگی به بنزین تأکید دارد، اما اجرای این سیاست‌ها نیازمند زمان است و نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه‌مدت آثار خود را نشان دهند.

ناترازی انرژی در دوراهی تردید و تصمیم/ بنزین، سرگردان بین سهمیه و قاچاق!

تغییر پارادایم در حکمرانی انرژی
شاید مهم‌ترین نکته مشترک در اظهارات دولت و مجلس، تغییر نگاه به مسئله انرژی باشد؛ تغییری که در بسیاری از کشورهای جهان نیز طی سال‌های اخیر رخ داده است.

تا چند سال پیش، پاسخ غالب به هر ناترازی، افزایش ظرفیت تولید بود؛ ساخت نیروگاه‌های بیشتر، توسعه پالایشگاه‌ها و افزایش تولید حامل‌های انرژی. اما تجربه جهانی نشان داده است که بدون اصلاح الگوی مصرف، ارتقای بهره‌وری و کاهش هدررفت، حتی توسعه ظرفیت تولید نیز پاسخگوی رشد تقاضا نخواهد بود.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک بر همین نکته تأکید می‌کند و می‌گوید: «ادامه مسیر مبتنی بر ساخت نیروگاه و توسعه صرف ظرفیت تولید، نه از منظر اقتصادی توجیه‌پذیر است و نه با الزامات زیست‌محیطی سازگاری دارد.»

بحران ناترازی انرژی، محصول سال‌ها انباشت تصمیمات نادرست و اجرا نشدن اصلاحات ساختاری است و حل آن نیز با یک تصمیم مقطعی، از جمله افزایش قیمت بنزین، امکان‌پذیر نخواهد بود

به گفته وی، دولت به دنبال استقرار حکمرانی نوین انرژی است؛ مدلی که در آن، تولید همچنان جایگاه خود را حفظ می‌کند، اما هم‌زمان اصلاح الگوی مصرف، بهینه‌سازی، واقعی‌سازی تدریجی سیگنال‌های اقتصادی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، هوشمندسازی شبکه‌ها و مشارکت مردم و بخش خصوصی نیز به ارکان اصلی سیاست‌گذاری تبدیل می‌شوند.

این نگاه، با آنچه نمایندگان مجلس نیز بر آن تأکید دارند، هم‌راستا است. نخعی از اجرای کامل برنامه هفتم توسعه سخن می‌گوید، سپه‌وند بر اصلاح ساختار مصرف و توسعه سبد سوخت تأکید دارد و لاهوتی نیز ریشه بحران را در مشکلات ساختاری، نه رفتار مردم، جست‌وجو می‌کند.

مرور دیدگاه‌های دولت و مجلس نشان می‌دهد که اگرچه درباره زمان و نحوه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اختلاف‌نظرهایی وجود دارد، اما بر سر یک اصل مهم، اتفاق‌نظر قابل توجهی شکل گرفته است؛ اینکه بحران ناترازی انرژی، محصول سال‌ها انباشت تصمیمات نادرست و اجرا نشدن اصلاحات ساختاری است و حل آن نیز با یک تصمیم مقطعی، از جمله افزایش قیمت بنزین، امکان‌پذیر نخواهد بود.

آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، اجرای سیاست‌های پایدار در حوزه حکمرانی انرژی است؛ از نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و ارتقای کیفیت خودروها گرفته تا توسعه CNG و LPG، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، هوشمندسازی شبکه‌ها، کاهش هدررفت و اجرای دقیق قوانین بالادستی.
به نظر می‌رسد اگر این اصلاحات به‌صورت هماهنگ، تدریجی و مستمر اجرا شوند، می‌توان امیدوار بود که ناترازی امروز، به بحرانی مزمن برای اقتصاد انرژی کشور تبدیل نشود؛ در غیر این صورت، هر سال با رشد مصرف، فشار بیشتری بر تولید، بودجه عمومی و امنیت انرژی کشور وارد خواهد شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
حکمرانی انرژی اصلاح الگوی مصرف کمیسیون انرژی مجلس ناترازی انرژی ناترازی بنزین قیمت بنزین مدیریت مصرف یارانه انرژی برنامه هفتم توسعه قاچاق سوخت خودروهای پر مصرف
ترامپ نمی‌تواند در جنگ با ایران پیروز شود/ تمرکز روی جنگ اوکراین باشد که امکان پیروزی است
از تحریریه به خط مقدم؛ روایتی از خبرنگاری که فرمانده شد
کاخ سفید در ساعت صفر؛ اگر رئیس‌جمهور آمریکا بمیرد چه اتفاقی خواهد افتاد؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سهمیه بنزین خودروها امشب واریز می‌شود
صبح جمعه با تصمیم بنزینی وزارت نفت/ شارژ کارت سوخت؛ چند لیتر و با چه نرخی؟
زمان واریز سهمیه ۶٠ لیتری بنزین+جزییات
چرا باید در مصرف بنزین صرفه‌جویی کرد؟
شکاف میان تولید و مصرف بنزین عمیق‌تر شد
اعلام روش‌های جایگزین به جای افزایش قیمت بنزین/مشخص شدن سرنوشت کارت‌های آزاد بنزین
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!
ایران برای استقبال از زائران عراقی آماده می‌شود
آخرین تصمیمات درباره سهمیه بنزین در تیر ماه
سهمیه‌ بنزین تیرماه شارژ شد
۶۰ لیتر سهمیه بنزین کی واریز می‌شود؟
گرانی بنزین راهکار نیست!
بنزین ۱۵۰۰ تومانی تا کی دوام می‌آورد؟
کلافگی مردم از محدودیت‌های پمپ‌بنزین!
تغییر در قیمت بنزین به روایت سخنگوی دولت
جزئیات تازه از اصلاح قیمت بنزین
خودروهای سواری در اولویت انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی
اتصال کارت سوخت به کارت بانکی مشکلی را حل نمی‌کند/مردم باید نگران امنیت اطلاعات بانکی‌شان باشند!
دولت جلوی تولید خودروهای پرمصرف و ناایمن را بگیرد/سبد سوخت کشور باید متنوع‌تر شود/ناوگان حمل‌ونقل نباید وابسته به بنزین باشد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
3
0
پاسخ
باید بنزین را سهمیه ای کنید و فقط با کارت سوخت فروخته بشه که امکان قاچاق نداشته باشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
مدیریت مصرف و بالا بردن بهره وری اینها انگیزه میخواد کالایی که قیمت ناچیز دارد کسی دنبال صرفه جویی در آن نیست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
قاچاق با تانکر انجام میشه هیچ وقت قاچاق در این حجم گسترده از تو جایگاه نیست
وقتی با خط لوله بنزین از پالایشگاه بندر میبردند هیچکس متوجه کسری آن نمیشد پس تولید و مصرف حساب کتابش باید درست شود
چرا مخازن میتر (کنتور) ندارد؟ اگر دارد چرا متوجه سرقتهای خط لوله ای نمی شدند؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
شوک قیمتی وقتی بوجود می‌آید که کالایی متناسب با تورم افزایش قیمت پیدا نکرد و بعد از سالها می‌خواهند یکباره تمام عقب افتادن قیمت را جبران کنند
جمهور ملت
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
مگر سایر یارانه ها متل یارانه سوخت هواپیما و.... هم درست و هدایت شده است، اگر آری کد ملی را برای دادن یارانه ها و انفال ملت تخصیص دهید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
بیشتر از ۳۰ سال پیش دولت وقت تصمیم گرفت فروردین هر سال درصدی به قیمت بنزین اضافه کند و اقتصاد هم خودش را با این افزایش هماهنگ می‌کرد متاسفانه این روش افزایش تدریجی کنار گذاشته شد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
اگر تولید به اندازه مصرف بود یا امکان واردات وجود داشت هنوز می‌خواستند به این وضعیت فاجعه بار ادامه دهند و ثروت بخش بزرگی از مردم را همچنان به دود تبدیل کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
1
5
پاسخ
اگه تولید لگن های داخلی پرمصرف رو متوقف کنید و بذارید خودروهای بروز هیبریدی بدون تعرفه های نجومی وارد و بشه بعدش قیمت بنزین رو جهانی کنین، هم قاچاق متوقف میشه هم لازم نیست سهمیه کم بشه. ولی چون حاضر نیستین از سود هنگفت فروش آشغالهای داخلی بگذرین میرین سراغ آسونترین راه که همون گرون کردن بنزین و کم کردن سهمیه مردمه
فروش آزادانه ماده ویرانگر در کوچه و خیابان/ زوال آهسته و پیوسته با ماده ای که مخدر نیست!
توصیف پزشکیان از آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای و ماجرای علی الاصول
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!
وضعیت عجیب دفتر پزشکیان در زمان مصاحبه
روایت پزشکیان از لحظات ترور رهبر انقلاب
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد
عکس‌های روز جهان: از دریچه تابناک
تصاویر عمامه بستن به شیوه خاتمی
پیش‌بینی شگفت انگیز احسان علیخانی درباره میثاقی و فردوسی‌پور
افشای شیوه ردیابی و ترور علی لاریجانی و عکس العمل خانواده
تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!
روایت تازه پزشکیان از بمباران شورای امنیت ملی
سخنان تند رابرت دنیرو درباره حمله ترامپ به ایران
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۱۰۴ نظر)
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۳ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۱ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۹ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۶ نظر)
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!  (۶۴ نظر)
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!  (۵۶ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
حذف ارز دارو یعنی «سال کشتار بیماران» / «روی بنر بنویسید؛ برای وزیر اقتصاد و خانواده‌اش دارو نداریم»  (۵۴ نظر)
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد  (۵۱ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
دولت جلوی تولید خودروهای پرمصرف و ناایمن را بگیرد/سبد سوخت کشور باید متنوع‌تر شود/ناوگان حمل‌ونقل نباید وابسته به بنزین باشد  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005pDf
tabnak.ir/005pDf