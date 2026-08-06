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استقلال با سه گل به استقبال لیگ رفت

استقلال در آخرین مسابقه تدارکاتی خود پیش از آغاز لیگ برتر، همنام خوزستانی‌اش را با سه گل شکست داد تا شاگردان سهراب بختیاری‌زاده با روحیه‌ای مناسب آماده دیدار هفته نخست مقابل مس شهر بابک شوند.
کد خبر: ۱۳۸۸۵۲۴
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استقلال خوزستان

استقلال در سومین و آخرین مسابقه دوستانه پیش‌فصل خود برابر تیمی قرار گرفت که نتایج بسیار خوبی در دوران آماده‌سازی کسب کرده بود. آبی‌های پایتخت با ارائه نمایشی برتر، استقلال خوزستان را سه بر صفر شکست دادند و نخستین باخت تابستانی شاگردان امیر خلیفه‌اصل را رقم زدند.

به گزارش تابناک به نقل از "ورزش سه"، ترکیب اولیه استقلال تهران به این شرح بود: حبیب فرعباسی، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، عارف آقاسی، ابوالفضل ذلیخایی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، ابوالفضل زمانی، علیرضا کوشکی، یاسر آسانی و سعید سحرخیزان

تیم سهراب بختیاری‌زاده از همان دقایق ابتدایی با رویکردی تهاجمی وارد زمین شد. در دقیقه سوم سامان فلاح در محوطه جریمه صاحب موقعیت شد، اما شوت او با اختلاف کمی از بالای دروازه عبور کرد. چهار دقیقه بعد نیز یاسر آسانی از پشت محوطه جریمه شانس خود را امتحان کرد که دروازه‌بان استقلال خوزستان با واکنشی مناسب توپ را به کرنر فرستاد.

استقلال پس از دقایقی که مسابقه با شرایطی متعادل دنبال شد، بار دیگر کنترل بازی را در اختیار گرفت. در دقیقه ۳۱ شوت سحرخیزان روی پاس حردانی در گوشه محوطه جریمه تیم استقلال خوزستان به گل اول بازی تبدیل شد. آبی‌ها پیش از پایان نیمه اول نیز به گل دوم رسیدند. ارسال دقیق صالح حردانی از سمت راست با ضربه سر سحرخیزان همراه شد تا استقلال با برتری دو بر صفر راهی رختکن شود.

شاگردان سهراب در نیمه دوم نیز موقعیت‌های مناسبی روی دروازه حریف ایجاد کردند. در دقیقه ۵۱ ارسال یاسر آسانی با ضربه سر سحرخیزان همراه شد، اما توپ با فاصله کمی به بیرون رفت. آسانی در دقیقه ۷۱ نیز با شوتی از پشت محوطه جریمه دروازه تیم اهوازی را تهدید کرد.

استقلال با انجام چند تعویض، نفرات بیشتری را در آخرین آزمون پیش‌فصل مورد ارزیابی قرار داد. ابوالفضل جلالی‌زاده، ابوالفضل گودرزی، محمدرضا آزادی، محمدحسین اسلامی، علیرضا محبعلی و امیرعلی قارلقی در نیمه دوم وارد زمین شدند. محبعلی در دقیقه ۷۸ با پاس آزادی فرصت مناسبی برای گلزنی داشت، اما ضربه او را دروازه‌بان استقلال خوزستان مهار کرد.

گل سوم آبی‌های پایتخت در دقیقه ۸۱ به ثمر رسید. یاسر آسانی که یکی از بازیکنان فعال استقلال در این مسابقه بود، با شوتی تماشایی دروازه حریف را باز کرد و نتیجه را به سه بر صفر رساند. استقلال خوزستان در دقایق پایانی برای جبران نتیجه تلاش کرد و در دقیقه ۹۰ نیز صاحب فرصت شد، اما حبیب فرعباسی ضربه سر بازیکن حریف را مهار کرد تا دروازه استقلال بسته بماند.

این پیروزی در شرایطی به دست آمد که استقلال خوزستان تا پیش از این مسابقه یکی از آماده‌ترین تیم‌های دوران پیش‌فصل به شمار می‌رفت. شاگردان امیر خلیفه‌اصل در شش دیدار قبلی خود پنج پیروزی و یک تساوی داشتند و با ۱۹ گل زده و یک گل خورده به تهران آمده بودند.
آبی‌های اهواز در نخستین مسابقه تدارکاتی خود شهباز تهران را چهار بر صفر شکست دادند و سپس با همین نتیجه از سد تیم امید پیکان گذشتند. پیروزی دو بر صفر مقابل تراکتور یکی از مهم‌ترین نتایج تیم خلیفه‌اصل بود. استقلال خوزستان در ادامه تیم امید پاس قوامین را هفت بر صفر و ذوب‌آهن را یک بر صفر شکست داد و مقابل پیکان نیز به تساوی یک بر یک رسید.

برتری سه‌گله برابر تیمی که در بازی‌های قبلی شکست نخورده و حتی تراکتور را مغلوب کرده بود، می‌تواند از نظر فنی و روحی برای استقلال اهمیت زیادی داشته باشد. تیم سهراب در دو مسابقه قبلی خود مهام نوین را پنج بر یک شکست داده و با یک گل برابر فولاد خوزستان مغلوب شده بود. آبی‌های پایتخت با برد مقابل استقلال خوزستان، مجموع دیدارهای دوستانه خود را با دو پیروزی و یک شکست به پایان رساندند.

این مسابقه تقابل دو سرمربی جوان فوتبال ایران نیز بود. سهراب بختیاری‌زاده و امیر خلیفه‌اصل، دو سرمربی خوزستانی، در آستانه فصل جدید هدایت دو تیم آبی‌پوش لیگ را برعهده دارند. سهراب در این دیدار آخرین تغییرات تاکتیکی و نفرات موردنظرش را بررسی کرد و خلیفه‌اصل نیز پس از شش مسابقه موفق، تیم خود را مقابل یکی از جدی‌ترین حریفان تدارکاتی‌اش محک زد.

علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی استقلال، سعید فتاحی، رئیس سازمان فوتبال باشگاه، بهتاش فریبا و چند عضو کادر فنی تیم امید ایران نیز این مسابقه را از نزدیک تماشا کردند.

استقلال هشت روز دیگر در هفته نخست لیگ برتر به مصاف مس شهر بابک می‌رود. استقلال خوزستان نیز فصل جدید را با میزبانی از آلومینیوم اراک آغاز خواهد کرد. تیم سهراب با پیروزی سه‌گله و نمایشی امیدوارکننده به استقبال مسابقات می‌رود و تیم خلیفه‌اصل پس از نخستین شکست پیش‌فصل، فرصت دارد نقاط ضعف خود را تا شروع لیگ برطرف کند.

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