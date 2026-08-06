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انفجار اتوبوس بمب‌گذاری شده در دمشق

وقوع انفجار ناشی از اتوبوس بمب‌گذاری‌شده در شهر جرمانا واقع در حومه دمشق، چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت؛ حادثه‌ای که مقامات هنوز آمار رسمی آن را اعلام نکرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۸۸۵۱۵
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بمب گذاری در دمشق

منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار در شهر جرمانا، از توابع حومه دمشق، پایتخت سوریه خبر دادند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری؛ گزارش‌های تکمیلی حاکی از آن است که این حادثه ناشی از انفجار یک اتوبوس بمب‌گذاری‌شده در نزدیکی تقاطع «الروضه» در این منطقه دروزی‌نشین بوده است.

در پی این انفجار، چندین نفر کشته و زخمی شده‌اند، اما مسئولان دولت الجولانی تا کنون آمار دقیقی از شمار تلفات و خسارات واردشده منتشر نکرده‌اند.

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
هیچکس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
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