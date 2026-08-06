عکس: اهرام مِروئه در سایه جنگ سودان

ادامه جنگ در سودان، بیش از ۲۰۰ هرم باستانی در محوطه تاریخی مِروئه را که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده، با تهدیدی جدی روبرو کرده است. توقف پروژه‌های حفاظتی، عدم امنیت و شرایط جوی باعث شده تا این سازه‌های fragile (شکننده) تحت هجوم شن‌های روان و فرسایش شدید قرار گیرند؛ وضعیتی که به گفته کارشناسان، خطر تخریب و فروپاشی این گنجینه تمدن کوش (Kush) را بیش از هر زمان دیگری افزایش داده است.