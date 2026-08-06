صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۸۸۵۱۲
بازدید: ۵۸۶۲

عکس: تکواندوکاران در مسیر ناگویا؛ آغاز اردوهای آماده‌سازی تیم ملی

اردوهای آماده‌سازی تیم ملی تکواندو در آستانه اعزام به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، در سالن تخصصی فدراسیون تکواندو آغاز شده است. ملی‌پوشان کشورمان در این مرحله از تمرینات، برنامه‌های فشرده خود را زیر نظر کادر فنی دنبال می‌کنند تا با حداکثر آمادگی فنی و جسمانی، راهی این رویداد مهم ورزشی شوند. عکس: پیام ثانی

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس ورزشی اردو آماده‌سازی تیم ملی تکواندو بازی‌های آسیایی
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
captcha