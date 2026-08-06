عکس: تکواندوکاران در مسیر ناگویا؛ آغاز اردوهای آماده‌سازی تیم ملی

اردوهای آماده‌سازی تیم ملی تکواندو در آستانه اعزام به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، در سالن تخصصی فدراسیون تکواندو آغاز شده است. ملی‌پوشان کشورمان در این مرحله از تمرینات، برنامه‌های فشرده خود را زیر نظر کادر فنی دنبال می‌کنند تا با حداکثر آمادگی فنی و جسمانی، راهی این رویداد مهم ورزشی شوند. عکس: پیام ثانی