عکس: بازدید وزیر امور خارجه از عملیات مرمت و حفاظت از «توپ مروارید»

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، به همراه جمعی از مدیران و مسئولان این وزارتخانه از کارگاه حفاظت و مرمت توپ مروارید واقع در ساختمان شماره ۷ وزارت امور خارجه بازدید کرد.