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کد خبر: ۱۳۸۸۵۰۹
بازدید: ۱۱۹۳۱
نظرات: ۱

عکس: بازدید وزیر امور خارجه از عملیات مرمت و حفاظت از «توپ مروارید»

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، به همراه جمعی از مدیران و مسئولان این وزارتخانه از کارگاه حفاظت و مرمت توپ مروارید واقع در ساختمان شماره ۷ وزارت امور خارجه بازدید کرد.

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برچسب‌ها:
تک عکس وزارت امور خارجه سیدعباس عراقچی توپ مروارید
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۳
غیر قابل انتشار: ۱
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۳
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۲
کجا مدرک خبرنگاری و عکاسی گرفتید؟! عکس از خود توپ نیست!!!
پاسخ
8
0