عکس: بازدید وزیر امور خارجه از عملیات مرمت و حفاظت از «توپ مروارید»
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، به همراه جمعی از مدیران و مسئولان این وزارتخانه از کارگاه حفاظت و مرمت توپ مروارید واقع در ساختمان شماره ۷ وزارت امور خارجه بازدید کرد.
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