نبض خبر
روحانی: میگویند جنگ ادامه پیدا کند امام زمان ظهور میکند!
حسن روحانی در جمع اعضای دولتش گفت: «...اقلیتی میگوید اگر این جنگ تشدید شود، امام زمان زودتر ظهور میکند!... مسئولی میخواست برای سخنرانی امام زمان در تهران جایگاه درست کنند. رهبر شهید به آن مسئول گفت شاید تا 300 سال دیگر امام زمان ظهور نکند... کاسبان تحریم ممکن است خوشحال باشند که جنگ ادامه پیدا کند...» اظهارات روحانی را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر حسن روحانی جنگ آخرالزمانی سوپرانقلابی نگاه آخرالزمانی جنگ ایران و آمریکا ویدیو مذاکرات ایران و آمریکا
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باز سروکله این معرکه پیدا شد خدا به خیر کنه دوباره چه فتنه ای در راهه که پیاده نظام آمریکا یعنی ظریف و روحانی پیداشون شده
روحانی شخصی که از افراد مجهول نقل قول میکنه
کی گفته، کجا گفته ، همینکه در رسانه ها بود نشده یعنی دو موضوع قبل بی اهمیت بودند
بازگویی به حرف ناقص بی سند و مدرک یا بی اهمیت حتما سودی برای ایشان داره
کی گفته، کجا گفته ، همینکه در رسانه ها بود نشده یعنی دو موضوع قبل بی اهمیت بودند
بازگویی به حرف ناقص بی سند و مدرک یا بی اهمیت حتما سودی برای ایشان داره
کاسبان تحریم، والا شماها خودتون از همه کاسب ترید، 95 درصد اختلاس گران عضو حزب شما بودن، رو نیست، سنگ پاست
شما حرف نزن . یادت هست روزی ۷۰۰ نفر زمان ریلست جمهوری شما مردم فوت می شدند و شما فقط نشستی رو صندلی و بورس و بالا و پایین کردی
یادم میاد علارغم مخالفت های فراوان بافت قدیم اطراف شاهچراغ رو تخریب کردن که به شاهچراغ متصل کنن , و گفتن وقتی امام زمان (عج) ظهور بفرمایند گنجایش سپاهیان ایشون رو داشته باشند
فریب خوردن در عرصه رقابتهای نادرست، ضعف مبانی اخلاقی، کمرنگ بودن ارزشهای دینی، ضعف و کمبود خودباوری و اعتمادبهنفس پایین از دیگر عوامل بروز این اشتباهات است . تقریبا همه ما در دوره ای از زندگی چنین اشتباهاتی داشتیم .