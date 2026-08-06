حسن روحانی در جمع اعضای دولتش گفت: «...اقلیتی می‌گوید اگر این جنگ تشدید شود، امام زمان زودتر ظهور می‌کند!... مسئولی می‌خواست برای سخنرانی امام زمان در تهران جایگاه درست کنند. رهبر شهید به آن مسئول گفت شاید تا 300 سال دیگر امام زمان ظهور نکند... کاسبان تحریم ممکن است خوشحال باشند که جنگ ادامه پیدا کند...» اظهارات روحانی را می‌بینید و می‌شنوید.