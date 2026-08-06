وقوع یک تصادف اولیه در محور تنگ سریز و توقف خودرو‌های عبوری برای تماشای صحنه حادثه، زمینه‌ساز وقوع سانحه‌ای دیگر شد؛ به‌گونه‌ای که برخورد یک دستگاه تریلی با چند خودروی متوقف، شمار مصدومان دو حادثه را به ۲۲ نفر افزایش داد.

به گزارش خبرنگار تابناک در کهگیلویه و بویراحمد، «پرویز غفارفرد»، رئیس اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: ساعت ۱۰:۳۷ امروز پنجشنبه ۱۵ مرداد، در محدوده پل تنگ سریز، یک دستگاه خودروی پژو پارس با یک دستگاه پراید برخورد کرد که در نتیجه آن دو نفر مصدوم شدند.

وی افزود: نیرو‌های اورژانس بلافاصله در محل حاضر شدند و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، وضعیت هر دو مصدوم را پایدار ارزیابی کردند.

توقف خودرو‌ها برای تماشای حادثه، سانحه دوم را رقم زد

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان ادامه داد: در پی وقوع این تصادف، ترافیک و تجمع خودرو‌های شخصی در محل ایجاد شد و ساعت ۱۱:۱۸ یک دستگاه تریلی به علت ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه با چند خودروی حاضر در محل برخورد کرد و حادثه‌ای زنجیره‌ای را رقم زد.

غفارفرد تصریح کرد: در ارزیابی اولیه نیرو‌های اورژانس، ۱۲ مصدوم شناسایی شدند، اما با ادامه عملیات امدادرسانی و بررسی دقیق صحنه، افراد مصدوم دیگری نیز شناسایی شدند.

انتقال ۲۱ مصدوم به مراکز درمانی

وی با بیان اینکه مجموع مصدومان دو حادثه به ۲۲ نفر رسیده است، گفت: ۲۱ نفر از مصدومان برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و یک نفر نیز با رضایت شخصی از انتقال به بیمارستان خودداری کرد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: خوشبختانه وضعیت عمومی اغلب مصدومان پایدار گزارش شده و خدمات درمانی لازم به آنان ارائه شده است.