تصادف زنجیرهای در تنگ سریز با ۲۲ مصدوم!
به گزارش خبرنگار تابناک در کهگیلویه و بویراحمد، «پرویز غفارفرد»، رئیس اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: ساعت ۱۰:۳۷ امروز پنجشنبه ۱۵ مرداد، در محدوده پل تنگ سریز، یک دستگاه خودروی پژو پارس با یک دستگاه پراید برخورد کرد که در نتیجه آن دو نفر مصدوم شدند.
وی افزود: نیروهای اورژانس بلافاصله در محل حاضر شدند و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، وضعیت هر دو مصدوم را پایدار ارزیابی کردند.
توقف خودروها برای تماشای حادثه، سانحه دوم را رقم زد
رئیس اورژانس ۱۱۵ استان ادامه داد: در پی وقوع این تصادف، ترافیک و تجمع خودروهای شخصی در محل ایجاد شد و ساعت ۱۱:۱۸ یک دستگاه تریلی به علت ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه با چند خودروی حاضر در محل برخورد کرد و حادثهای زنجیرهای را رقم زد.
غفارفرد تصریح کرد: در ارزیابی اولیه نیروهای اورژانس، ۱۲ مصدوم شناسایی شدند، اما با ادامه عملیات امدادرسانی و بررسی دقیق صحنه، افراد مصدوم دیگری نیز شناسایی شدند.
انتقال ۲۱ مصدوم به مراکز درمانی
وی با بیان اینکه مجموع مصدومان دو حادثه به ۲۲ نفر رسیده است، گفت: ۲۱ نفر از مصدومان برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و یک نفر نیز با رضایت شخصی از انتقال به بیمارستان خودداری کرد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: خوشبختانه وضعیت عمومی اغلب مصدومان پایدار گزارش شده و خدمات درمانی لازم به آنان ارائه شده است.