سحر دولتشاهی عذرخواهی کرد

سحر دولتشاهی، بازیگر سینما با انتشار یک استوری اینستاگرامی توضیح داد که استوری چند روز قبل او باعث برداشت‌هایی شده که با نیت او همخوانی نداشته است. این بازیگر نوشته که اذان برای او صدایی معنوی، آشنا و قابل احترام است. دولتشاهی در ادامه نوشته اگر استوری او باعث رنجش شده از این بابت متاسف است.

ماجرای استوری سحر دولتشاهی چه بود؟

به گزارش تابناک؛ انتشار یک استوری از سوی سحر دولتشاهی باعث شد برخی کاربران برداشت هایی متفاوت از محتوای آن داشته باشند. پس از شکل گیری این واکنش ها، این بازیگر با انتشار توضیحی جدید تلاش کرد منظور خود را روشن کند.