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سحر دولتشاهی عذرخواهی کرد

سحر دولتشاهی نوشت: اگر استوری او باعث رنجش شده از این بابت متاسف است.
کد خبر: ۱۳۸۸۴۸۴
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8423 بازدید
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۴
عذرخواهی سحر دولتشاهی

سحر دولتشاهی، بازیگر سینما با انتشار یک استوری اینستاگرامی توضیح داد که استوری چند روز قبل او باعث برداشت‌هایی شده که با نیت او همخوانی نداشته است. این بازیگر نوشته که اذان برای او صدایی معنوی، آشنا و قابل احترام است. دولتشاهی در ادامه نوشته اگر استوری او باعث رنجش شده از این بابت متاسف است.

ماجرای استوری سحر دولتشاهی چه بود؟

به گزارش تابناک؛ انتشار یک استوری از سوی سحر دولتشاهی باعث شد برخی کاربران برداشت هایی متفاوت از محتوای آن داشته باشند. پس از شکل گیری این واکنش ها، این بازیگر با انتشار توضیحی جدید تلاش کرد منظور خود را روشن کند.

سحر دولتشاهی عذرخواهی کرد

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
10
15
پاسخ
دیگه غلطهای اضافی، زیاد کرده باید اون و همدستهاش تاوانشو پس بدهند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
2
24
پاسخ
عذر خواهی که نکرده !
فقط اطهار تاسف کرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
12
12
پاسخ
برخورد قضایی جواب داد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
9
62
پاسخ
نباید دلبخواهی باشد !!!!!!!!!

باید برایش آنقدر هزینه داشته باشد که دیگر جرات نکند یک سلبریتی هر کاری دلش بخواهد بکند !!!!!!!!!!!

مگر افتابگردان هستی که هر جا به نفعت باشه سرت به همان طرف باشه!!!!!!!!!
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