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شرط جدید بازنشستگی اعلام شد

مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری از افزایش سابقه خدمت الزامی برای بازنشستگی برخی گروه‌ها خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۸۴۸۳
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شرط بازنشستگی

محمد سلیمانی، مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری با تشریح نحوه صدور احکام بازنشستگی براساس افزایش سابقه خدمت الزامی، اظهار کرد: در اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، افرادی که پیش از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون (۱۴۰۳/۰۵/۰۳) کمتر از ۱۵ سال سابقه خدمت داشته‌اند، برای بازنشستگی باید پنج سال بیشتر خدمت کنند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وی افزود: در مورد افرادی که در این تاریخ بیش از ۲۸ سال تمام سابقه خدمت قابل قبول برای بازنشستگی داشته‌اند، سنوات الزامی خدمت آنان برای بازنشستگی افزایش نمی‌یابد.

سلیمانی ادامه داد: ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، به‌منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله، مقرر داشته است، برای افرادی که در تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بین ۲۵ تا ۲۸ سال تمام سابقه خدمت قابل قبول برای بازنشستگی دارند، به‌ازای هر سال تا زمان بازنشستگی، دو ماه؛ برای افرادی که بین ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند، به‌ازای هر سال تا زمان بازنشستگی، سه ماه؛ و برای مستخدمینی که در تاریخ مذکور بین ۱۵ تا ۲۰ سال تمام سابقه خدمت دارند، به‌ازای هر سال تا زمان بازنشستگی، چهار ماه به سابقه الزامی خدمت برای بازنشستگی آنان اضافه می‌شود.

مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری، افزود: براساس ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، افزایش سابقه خدمت در نظر گرفته‌ شده برای احراز شرایط بازنشستگی، با رسیدن آقایان به ۶۲ سالگی و خانم‌ها به ۵۵ سالگی متوقف می‌شود.

وی تصریح کرد: همچنین خانم‌هایی که براساس مستند قانونی بازنشستگی، شامل مشمولین ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۳، با ۲۵ و ۲۰ سال سابقه خدمت شرایط بازنشستگی را احراز می‌کنند و در تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، شرایط بازنشستگی براساس مستند مربوطه را داشته‌اند، مشمول افزایش سابقه الزامی نمی‌شوند.

سلیمانی در توضیح این موضوع، گفت: در واقع، اگر خانمی شرایط بازنشستگی براساس ۲۵ سال سابقه خدمت را احراز کند و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول برای بازنشستگی داشته باشد، مشمول افزایش الزامی سنوات خدمت نخواهد شد.

وی افزود: در مورد خانم‌های مشمول مستند بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه خدمت و آقایان مشمول بازنشستگی با ۲۵ سال سابقه خدمت نیز این قاعده برقرار است.

مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: به استناد این ماده قانونی، ایثارگران، معلولین و شاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور که مشمول قوانین خاص هستند، از این حکم مستثنی بوده و مشمول افزایش سابقه خدمت الزامی برای بازنشستگی نمی‌شوند.

سلیمانی در ادامه، اظهار کرد: طبق تبصره (۶) ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم، افرادی که بنا به تقاضای خود مایل به بازنشستگی بدون رعایت سابقه خدمت الزامی باشند، می‌توانند با ارائه درخواست شخصی، مطابق قوانین مربوط و بدون رعایت سابقه خدمت الزامی بازنشسته شوند؛ اما حقوق بازنشستگی آنان متناسب با سنوات الزامی و به نسبت سنوات خدمت قابل قبول آنان به سنوات الزامی خدمت برای بازنشستگی محاسبه خواهد شد.

مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری در پایان، با اشاره مجدد به تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، یعنی ۱۴۰۳/۰۵/۰۳، تأکید کرد: با توجه به اینکه افرادی که در این تاریخ کمتر از ۲۸ سال سابقه خدمت داشته‌اند، اکنون با توجه به گذشت دو سال از اجرای قانون، مشمول افزایش سابقه خدمت می‌شوند، دستگاه‌های اجرایی در زمان صدور ابلاغ بازنشستگی مکلف به رعایت ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت هستند.

 

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