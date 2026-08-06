رکوردشکنی دختر دونده ایران در بلاروس

دونده ۴۰۰ متر زنان ایران که به تازگی رکورد این ماده را پس از ۱۴ سال شکسته بود، در مسابقات جام بلاروس نیز موفق شد یک بار دیگر رکورد خود را ارتقا دهد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، زارعی در مسابقات بین‌المللی بلاروس ضمن کسب عنوان قهرمانی، با ثبت زمان ۵۱.۰۵ ثانیه، رکورد ملی ایران را ارتقا داد.

زارعی پیش از این در مسابقات جایزه بزرگ بندرترکمن که اردیبهشت ماه برگزار شد، با ثبت زمان ۵۱.۹۷ ثانیه رکورد ایران را به نام خود ثبت کرده بود.

