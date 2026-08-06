بازیکن استقلال در لیست سیاه تیم ملی؛ خودسری کار دست ملیپوش آبیها داد
عدم دعوت هافبک ازبکستانی استقلال به تیم ملی، ریشه در تصمیم جنجالی او در بیاعتمادی به پزشکان و روند درمان مصدومیتش بازمیگردد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، جلالالدین ماشاریپوف مردادماه سال گذشته و در آستانه دیدار سوپرجام فوتبال ایران دچار مصدومیت شد. در همان مقطع، پزشکان معالج در ایران انجام عمل جراحی را بهترین راه درمان او عنوان کردند، اما ستاره استقلال نهتنها این توصیه را نپذیرفت، بلکه با اظهارنظرهایی انتقادی، نسبت به نظر پزشکان ایرانی واکنش نشان داد.
این تصمیم در نهایت برای او گران تمام شد؛ مصدومیتی که طولانیتر از انتظار ادامه پیدا کرد و باعث شد بخش عمده لیگ بیستوپنجم و همچنین حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را از دست بدهد. هرچند او در لیست تیم ملی ازبکستان بود، اما نتوانست کمکی به تیمش کند.
در همین رابطه، فابیو کاناوارو، سرمربی تیم ملی ازبکستان، در تازهترین اظهارات خود به صراحت اعتراف کرد که قرار دادن نام ماشاریپوف در فهرست جام جهانی، تصمیمی اشتباه بوده است. سرمربی ایتالیایی ازبکستان با انتقاد از وضعیت جسمانی این بازیکن گفت: «دعوت از ماشاریپوف برای جام جهانی یک تصمیم احمقانه بود، چون او حتی برای راه رفتن عادی هم مشکل داشت.»
گزارشها از ازبکستان نیز حاکی از آن است که کادر فنی تیم ملی این کشور دیگر قصد ندارد مانند گذشته برای ستاره استقلال استثنا قائل شود. بر اساس این گزارشها، به ماشاریپوف اعلام شده که تنها در صورتی دوباره به تیم ملی دعوت خواهد شد که بتواند با حضور مستمر در ترکیب استقلال، آمادگی کامل جسمانی خود را ثابت کند.
این در حالی است که ماشاریپوف امیدوار بود پس از حضور در جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ عربستان، به دوران بازیهای ملی خود پایان دهد، اما شرایط فعلی میتواند این برنامه را بهطور کامل تغییر دهد.
اکنون ستاره ازبک استقلال بیش از هر زمان دیگری به درخشش در ترکیب آبیپوشان نیاز دارد؛ چرا که عملکرد او در ماههای آینده، نهتنها آینده باشگاهیاش، بلکه سرنوشت حضورش در تیم ملی ازبکستان را نیز تعیین خواهد کرد.