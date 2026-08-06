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کد خبر:۱۳۸۸۴۶۴
کد خبر:۱۳۸۸۴۶۴
21825 بازدید
نظرات: ۳۱
نبض خبر

فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!

آیت الله سید محمد باقر خرازی مدیر حوزه علمیه امام هادی که ادعاهای اخیرش درباره استعفای پزشکیان و پاسخ رهبری با تکذیب شدید دفتر رهبر انقلاب مواجه شد، حالا از پروژه اردوکشی خیابانی به پایتخت و شورش به قصد ساقط کردن دولت پزشکیان گفت. این بخش اظهارات خطرناک این روحانی که فتنه تازه‌ای وسط جنگ با آمریکا و اسرائیل است را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر آیت الله سید محمد باقر خرازی سقوط دولت مسعود پزشکیان استعفا ویدیو شورش
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹۳
در انتظار بررسی: ۷۲
انتشار یافته: ۳۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
5
63
پاسخ
مگه اینجا سوریه س
ناشناس
|
United States of America
|
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
8
100
پاسخ
لطفا این تندروهای رو هرچه زودتر دستگیر کنید تا کشور رو به آشوب نکشوندن
mostafa faraji
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
3
52
پاسخ
کار ی با چه کسی حق میگه عملکرد افراد ندارم این حرکتی که میخواد صورت بگیره با مجوز وزارت کشور ?
سعید
|
Germany
|
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
5
80
پاسخ
اینا دیگه کین؟
مگه این کشور رهبر نداره؟!
مگه قانون نداره؟!
وسط جنگ می خوان دولت رو ساقط کنن؟
کامران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
4
64
پاسخ
با اعتماد به نفس میگه همه حرفهایی که تا حالا زدم درست بوده.
دروغ گو دشمن خداست.
علیجانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
5
87
پاسخ
تا وقتی قوه قضاییه سکوت میکند همین است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
4
75
پاسخ
جالبه برخوردی هم صورت نمیگیره
Ali
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
50
11
پاسخ
انشالله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
111
13
پاسخ
احسنت به این روحانی، دلسوز واقعی، دمش گرم
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
5
86
پاسخ
مدعی العموم کجاست که این آقا وسط جنگ موجودیتی با آمریکا و صیهونیست جهانی به دنبال فتنه انگیزی است.
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