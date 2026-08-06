نبض خبر
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!
آیت الله سید محمد باقر خرازی مدیر حوزه علمیه امام هادی که ادعاهای اخیرش درباره استعفای پزشکیان و پاسخ رهبری با تکذیب شدید دفتر رهبر انقلاب مواجه شد، حالا از پروژه اردوکشی خیابانی به پایتخت و شورش به قصد ساقط کردن دولت پزشکیان گفت. این بخش اظهارات خطرناک این روحانی که فتنه تازهای وسط جنگ با آمریکا و اسرائیل است را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
0
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۹۳
در انتظار بررسی: ۷۲
انتشار یافته: ۳۱
لطفا این تندروهای رو هرچه زودتر دستگیر کنید تا کشور رو به آشوب نکشوندن
کار ی با چه کسی حق میگه عملکرد افراد ندارم این حرکتی که میخواد صورت بگیره با مجوز وزارت کشور ?
اینا دیگه کین؟
مگه این کشور رهبر نداره؟!
مگه قانون نداره؟!
وسط جنگ می خوان دولت رو ساقط کنن؟
مگه این کشور رهبر نداره؟!
مگه قانون نداره؟!
وسط جنگ می خوان دولت رو ساقط کنن؟
با اعتماد به نفس میگه همه حرفهایی که تا حالا زدم درست بوده.
دروغ گو دشمن خداست.
دروغ گو دشمن خداست.