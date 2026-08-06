فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!

آیت الله سید محمد باقر خرازی مدیر حوزه علمیه امام هادی که ادعاهای اخیرش درباره استعفای پزشکیان و پاسخ رهبری با تکذیب شدید دفتر رهبر انقلاب مواجه شد، حالا از پروژه اردوکشی خیابانی به پایتخت و شورش به قصد ساقط کردن دولت پزشکیان گفت. این بخش اظهارات خطرناک این روحانی که فتنه تازه‌ای وسط جنگ با آمریکا و اسرائیل است را می‌بینید و می‌شنوید.