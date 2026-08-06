به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، دادستان تهران با تشریح آخرین اقدامات دستگاه قضایی برای وصول تعهدات ارزی، از تهاتر ۱۶۷۳ میلیارد تومان از اموال شرکت‌های تراستی، وصول چندین میلیون دلار، یورو و درهم و توقیف گسترده اموال منقول و غیرمنقول این شرکت‌ها خبر داد. صالحی در تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه اعاده ارز به صورت نقدی گفت: در یک پرونده ۵۰ میلیون دلار، در پرونده‌ای دیگر ۵۵ میلیون یورو و در پرونده سوم نیز ۵۳ میلیون درهم وصول شده است. دادستان تهران با اشاره به حجم گسترده اموال توقیف‌شده، جزئیات آن را به شرح زیر اعلام کرد: ۸۶ دستگاه خودروی لوکس، ۱۸۷ قطعه زمین به متراژ یک میلیون و ۸۶۸ هزار متر مربع، ۸۶ واحد آپارتمان در شهر‌های مختلف، چهار باب ویلا در لواسان، گیلان و مازندران و همچنین دو ملک کارخانه به متراژ ۳۲ هزار متر مربع توقیف شده است. صالحی تأکید کرد روند توقیف و ضبط این اموال برای وصول ارز‌های واصل‌نشده، به‌صورت جدی دنبال می‌شود.