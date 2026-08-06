 ادعای ردزنی محل استقرار شهید لاریجانی تأیید نشد

بررسی‌های قضایی درباره شهادت علی لاریجانی نشان می‌دهد ادعای یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر شناسایی محل استقرار او از طریق تماس تلفنی فرزندش با خانواده صحت ندارد و در پرونده تشکیل‌شده نیز چنین موضوعی تأیید نشده است.

به گزارش تابناک؛ بررسی‌های قضایی درباره شهادت علی لاریجانی نشان می‌دهد ادعای یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر شناسایی محل استقرار او از طریق تماس تلفنی فرزندش با خانواده صحت ندارد و در پرونده تشکیل‌شده نیز چنین موضوعی تأیید نشده است.