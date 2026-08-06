ادامه تبعات حذف کره از جام جهانی
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ خبرگزاری فرانسه فرانسه گزارش داد که مأموران پلیس کره جنوبی امروز (پنجشنبه) در راستای انجام تحقیقات لازم برای انتخاب هونگ میونگبو بهعنوان سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور، به فدراسیون فوتبال کره جنوبی رفتند.
سخنگوی پلیس کره جنوبی به خبرگزاری فرانسه گفت که مأموران، عملیات بازرسی و توقیف مدارک را در دفاتر فدراسیون فوتبال پیاده کردهاند. او همچنین مدعی شد که نیروهای انتظامی تلاش میکنند تا دریابند که آیا روال قانونی و منظم در روند انتصاب هونگ میونگبو بهعنوان سرمربی تیم ملی کره جنوبی اجرا شده است یا خیر.
پیشتر لی جائه میونگ رئیس جمهور کره جنوبی در بیانیهای، ناکامی تیم ملی کشورش در جام جهانی ۲۰۲۶ را نتیجه ناکارآمدی افراد بیکفایتی دانست که به پُستهای مدیریتی رسیدهاند و مواردی، چون رفیقبازی را در فرآیند استخدام افراد در بالاترین سطح ورزش دخالت دادهاند.
خبرگزاری فرانسه در این راستا تلاش کرد با فدراسیون فوتبال کره جنوبی ارتباط برقرار کند که مقامات این فدراسیون، تمایلی به اظهار نظر نداشتند.
کره جنوبی در گروه A جام جهانی ۲۰۲۶ با تیمهای مکزیک، آفریقای جنوبی و جمهوری چک همگروه بود. کرهایها سه امتیاز دیدار نخست مقابل جمهوری چک را به دست آوردند، اما در دیدار با مکزیک و آفریقای جنوبی شکست خوردند تا به جمع ۳۲ تیم پایانی جام جهانی صعود نکنند.