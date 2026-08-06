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افشای شیوه ردیابی و ترور علی لاریجانی و عکس العمل خانواده
سردار اسماعیل کوثری شیوه ترور شهید علی لاریجانی را با استفاده از اشتباه امنیتی شهید مرتضی لاریجانی پسر دبیر شهید شورای امنیت ملی اعلام کرد. جزئیات را از زبان کوثری میبینید و میشنوید. پس از انتشار این ویدیو خانواده شهید لاریجانی با انتشار بیانیه این موضوع را انکار کرد: «...خانواده شهید مستمراً در حال پیگیری ابعاد این مسئله از نهادهای مسئول میباشند و چنین ادعایی نه تنها مورد تایید نهادهای مسئول نبوده، بلکه اساساً بعنوان یکی از فرضیههای حادثه هم مطرح نشده است و شهید دکتر مرتضی اساساً هیچ تلفن همراهی از ماهها قبل از جنگ رمضان تا روز شهادت همراه نداشتند و نسبت به این مسئله نیز در خصوص سایر همراهان بسیار حساسیت داشتند... بیتردید روشن شدن ابعاد این حادثه، مستلزم بررسیهای دقیق، کارشناسانه و مبتنی بر اسناد معتبر است و هرگونه نتیجهگیری شتابزده یا طرح گمانههای فاقد پشتوانه، نه تنها کمکی به کشف حقیقت نمیکند، بلکه میتواند موجب تشویش افکار عمومی و رنجش بازماندگان شهید شود.»
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