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وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!

دفتر رهبر انقلاب، ادعا‌های محمدباقر خرازی را صریحاً «کذب و خلاف واقع» اعلام کرد؛ اما به جای پایان ماجرا، حمید رسایی با ادبیاتی توهین‌آمیز، نه‌تنها همان خط را ادامه داد، بلکه مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی را نیز آماج اهانت قرار داد.
کد خبر: ۱۳۸۸۴۵۲
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40767 بازدید
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۹۱

وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!

به گزارش تابناک، اطلاعیه رسمی دفتر رهبر انقلاب، جایی برای تردید باقی نگذاشت؛ نقل‌قول‌های منتسب به رهبر انقلاب درباره استعفای رئیس‌جمهور، از اساس «کذب و خلاف واقع» اعلام شد و هم‌زمان بر ضرورت حفظ انسجام، پرهیز از اختلاف‌افکنی و احترام به دولت مستقر تأکید شد. انتظار طبیعی این بود که کسانی که خود را بیش از همه مدعی تبعیت از ولایت می‌دانند، همین‌جا توقف کنند و دست‌کم در برابر تکذیب رسمی، سکوت پیشه سازند.

اما ظاهراً برای برخی، تمکین فقط تا جایی معنا دارد که با روایت مطلوبشان تعارض نداشته باشد. هنوز جوهر اطلاعیه دفتر رهبری خشک نشده بود که حمید رسایی نماینده سوپر انقلابی، به جای پذیرش تکذیب رسمی، با انتشار مطلبی دیگر، مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی را با ادبیاتی موهن به «الاغ» تشبیه کرد؛ گویی نه اطلاعیه‌ای صادر شده، نه توصیه‌ای به حفظ انسجام وجود داشته و نه کشور در حساس‌ترین شرایط امنیتی و سیاسی قرار دارد.

این همان نقطه‌ای است که باید از خود پرسید؛ معیار این جریان برای تبعیت چیست؟ اگر نقل‌قول منتسب به رهبر انقلاب تکذیب می‌شود، چرا به جای اصلاح مسیر، حملات تشدید می‌شود؟ اگر رهبر انقلاب بر حفظ حرمت مسئولان و جلوگیری از دودستگی تأکید می‌کنند، اصرار بر تخریب دولت و اهانت به مسئولان دقیقاً در خدمت کدام هدف است؟ آیا قرار است هرجا نظر رسمی با تحلیل این افراد همسو نبود، روایت شخصی جایگزین روایت رسمی شود؟

کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به عقلانیت، انسجام و مسئولیت‌پذیری نیاز دارد. سیاست‌ورزی با برچسب‌زنی، تحقیر مسئولان و بی‌اعتنایی عملی به مواضع رسمی، نه نشانه انقلابی‌گری است و نه دفاع از نظام؛ بلکه دقیقاً همان شکاف و چندصدایی‌ای را تولید می‌کند که دشمن سال‌ها برای آن سرمایه‌گذاری کرده است. اگر قرار باشد هرکس خود را میزان حق بداند و پس از تکذیب رسمی نیز بر مسیر خود اصرار بورزد، دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد؛ و هزینه این رفتار را نه یک جناح سیاسی، بلکه کل کشور خواهد پرداخت.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۶۰
در انتظار بررسی: ۱۶
انتشار یافته: ۹۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
26
261
پاسخ
متاسفانه پر سروصدا ترین نمایندگان مجلس کسانی هستند که ۴ درصد از رای مردم رو دارند. عدم رای مردم به این نمایندگان ۴ درصدی کامل نشون داد که لیاقت صندلی مجلس رو ندارند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
رئیس جمهورت چند درصدی هست؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
جلیلی چقدر رای آورد؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
این آقای رسایی چطور موفق شده
عمامه بگیرد و عبا و روحانی شود؟؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
ريس جمهور ٢٠ميلييون راي داشت اين اقا ٢٠٠٠ عمويي دوم ابتدايي تموم كردي؟؟(
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
ناشناس 23:45
مهم اینه که رییس جمهور در بین هجمه مخالفان 4 درصدی رای آورد
مجید
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
حداقل ۵ برابر بیشتر از امثال رسایی رای آورد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
رییس جمهور هم اگر ضد وحدت حرف زد باید باهاش مخالفت کرد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
اگر ۴ درصد باشه که باید بفرستنش خونه مطمئنید ۴ درصدی هست؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
رئیس جمهور ما مهم نیست چند درصدی است، ببین کاندید شما کی بود که به همین آدم باخت. جناب حسرت الجمهور
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
وقتی مردم در انتخابات شرکت نمیکنند باید افرادی مثل رسایی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
جالبه که این ها اصلا مصداق تشویش اذهان قلمداد نمیشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
پاسخ ناشناس 23:45
دکتر پزشکیان در انتخابات گذشته در برابر جلیلی بیش از 16 میلیون رای آوردند که بیش از 54 در صد رای دهندگان بود. حالا شما بفرمائید تعداد آرا رسایی ،ثابتی و امثالهم که خود را نماینده مردم می خوانند و مرتبا به نفع گروهی اقلیت داد و فریاد راه می اندازند چه تعداد بود
ناشناس
|
Sweden
|
۱۷:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
36
122
پاسخ
حقیقتا استعفا دادن و رفتن ایشان فرقی نمی کند

پاسخ ها
وحید
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
...کسی نیس ازاین شیخ رسایی بی ادب سئوال کنه
بازنشسته
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
احسنت که گل گفتی ولی........
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
15
248
پاسخ
مجلس منحل کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
رسایی
نارسایی داره
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
!!!!!!حتماً شما امر بفرما
بازنشسته
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
بهترین گزینه برای کشور ایران منحل کردن مجلس بدستور رهبری و صرف هزینه های گزاف آن برای کشور و ملت ایران است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
16
251
پاسخ
در صورتی که با این سوپر انقلابی ها برخوردنشود

مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد خواهد داشت
اینها هیچ کس را قبول ندارند و فقط قدرت را میبینند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
در کدام زمان برخورد شده؟ اینها خود را آتش باختیار می دانند
حسین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
موفق باشید
فکر کنم به ذهن کسی دیگری این پیشنهاد نیامد
از همین فردای پس از انتخابات قابل بررسی است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
صدرصد حرفاتون درست هست مثلا جنگ تورم بالاتر از تورم زمان رئیسی بیکاری۶۳درصد صادرات منفی اینها همش تقصیر سوپر انقلابی ها هست و دولت هیچکاره
بازنشسته
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
بهتر است بگوییم سوپر قدرت طلب ها.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
124
66
پاسخ
آقا سید مجتبی از امام شهید هم مظلومتره. یا صاحب الزمان رهبر عزیزمان را از شر ا خناسان حفظ فرما.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
15
139
پاسخ
اینام جزیی از سیستم واینکارهام نقشی است که باید بازی کنند تمام مردم عادی هم فهمیدند حتی تو کوچه خیابون هم میگن دوره اثر گذاری این روش تمام شد
پاسخ ها
سپیده
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
عجب؟!
تو کدوم خیابون ها دقیقاً؟ اندرزگو و فرشته؟ یا خیابون های نیویورک و لندن؟
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
9
141
پاسخ
چرا داش حمید کاندیدای ریاست جمهوری نمیشه، دوست داریم ببینیم پهلوان گود هستن. یا از دور فقط میگن لنگش کن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
داداش مگه مدیریت اینها رو ندیدی
از دو حال خارج نیست
یا تقصیر ها را می اندازند گردن قبلی
یا مدعی میشن که اگه قبلی مسئول بود بیشتر از من گند میزد
ناشناس
| Canada |
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
باور کن اگه ندای بعضی از مسئولان، مانند رئیس‌جمهور و عراقچی نبود، آمریکا الان کل کشور رو نابود کرده بود.
بنابراین اگه این داش حمید رئیس‌جمهور می‌شد، الان کشوری بنام ایران به تاریخ پیوسته بود.
اینا می‌خوان با کل دنیا بجنگند، با آمریکا با انگلیس با آلمان و . . .
حتی با کشورهای همسایه.
دم از دنیای اسلام و اتحاد اسلامی می‌زنند، ولی چشم ندارن پیشرفت و رفاه همین کشورهای همسایه خودمون رو ببینند.
بازنشسته
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
هر کاری لیاقت میخواهد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
162
19
پاسخ
ممنون از معرفی کانال استاد رسایی. مطالب ارزنده ای داشت.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
استاد 😂😂😂😂😂😂
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
مستمع صاحب سخن رو بر سر شوق آورد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
لطفا به هر کسی لقب استاد ندهید.
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
19
197
پاسخ
بعد از آرام شدن اوضاع باید تندروها از ارکان تصمیم گیری حذف شوند رفتار و گفتار ایشان به ضرر کشور و در راستای خدمت به دشمنان هست. برای شروه باید صدا و سیما پاکسازی و شود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
منظورت از تندرو همون کسایی هست که آمریکا ایران رو تهدید می‌کنه میگن بریم مذاکره کنیم با دیپلماسی حل کنیم دیگه
بازنشسته
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
مگر اینها وامثالهم میزارن اوضاع آروم بشه؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
دوست عزیز از این فکرها نکن اوضاع بدتر خواهد شد بعنوان یک وطن دوست امیدی به بهبود شرایط ندارم
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
9
216
پاسخ
واقعا عجیبه که به راحتی توهین می‌کنه ولی قوه قضاییه هیچ برخوردی باهاش نمیکنه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
مگه قائم پناه رو ادب کردن که بخوان این رو هم ادب کنن
بازنشسته
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
ادعا ضربدر معلومات همیشه عدد ثابتی است.کسی که توهین می‌کنه سوادش در همین حد است دیگه بهتر از این نمیشه انتظار داشت.
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