پیام سردار سیدمجید موسوی به بسیجیان کاشان

به گزارش تابناک؛ فرمانده هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرتیپ پاسدار سید مجید موسوی در پیامی از بسیجیان شهرستان کاشان تقدیر کرد.



بسیجیان دریادل کاشان؛سلام علیکم

افتخار خدمت گذاری خالصانه و صادقانه بطور قطع و یقین زیبنده شما و مصداق تلاش جهادگرانه شما عزیزان است . از اینکه در سخت ترین شرایط همگانی و همراهی شما را در کنار رزمندگان هوافضا داریم برخود میبالیم و به وجود شما مباهات میکنیم.



انشاالله سربلند و پیروز باشید.

سید مجید موسوی

۱۴۰۵/۵/۱۴