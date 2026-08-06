پیام سردار سیدمجید موسوی به بسیجیان کاشان
فرمانده هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرتیپ پاسدار سید مجید موسوی در پیامی از بسیجیان شهرستان کاشان تقدیر کرد.
کد خبر: ۱۳۸۸۴۵۱| |
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به گزارش تابناک؛ فرمانده هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرتیپ پاسدار سید مجید موسوی در پیامی از بسیجیان شهرستان کاشان تقدیر کرد.
بسیجیان دریادل کاشان؛سلام علیکم
افتخار خدمت گذاری خالصانه و صادقانه بطور قطع و یقین زیبنده شما و مصداق تلاش جهادگرانه شما عزیزان است . از اینکه در سخت ترین شرایط همگانی و همراهی شما را در کنار رزمندگان هوافضا داریم برخود میبالیم و به وجود شما مباهات میکنیم.
انشاالله سربلند و پیروز باشید.
سید مجید موسوی
۱۴۰۵/۵/۱۴
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