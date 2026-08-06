به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز؛ قیمت خودرو امروز ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که کاهش نسبی ریسک‌های سیاسی و تقویت امیدواری‌ها نسبت به تداوم روند دیپلماسی، از شدت انتظارات تورمی در بازار کاست و روند قیمت‌ها را به سمت اصلاح ملایم سوق داد. بر همین اساس، امروز تعداد بیشتری از خودرو‌ها کاهش قیمت را تجربه کردند، اما افت قیمت‌ها همچنان محدود بود و به تمامی بخش‌های بازار تسری پیدا نکرد.

تداوم رکود معاملاتی و احتیاط خریداران نیز مانع از شکل‌گیری نوسانات پرشتاب در بازار شده است. در نتیجه، بازار خودرو همچنان در فضایی انتظارمحور حرکت می‌کند و تا زمان روشن‌تر شدن چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی، اصلاح‌های محدود و پراکنده محتمل‌تر از تغییرات شدید قیمتی خواهد بود.

قیمت خودرو‌های داخلی

پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نسبت به روز گذشته ۵۳ میلیون تومان ارزان شد تا امروز با نرخ ۲ میلیارد و ۶۰۵ میلیون تومان معامله شود. از سوی دیگر، ری‌را افت بهای ۵۰ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا امروز با نرخ سه میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان در بازار آزاد حاضر شود.

شاهین اتوماتیک G نسبت به روز گذشته ۲۲ میلیون تومان ارزان شد و به شاخص معاملاتی ۲ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان رسید. از طرف دیگر، ساینا دوگانه‌سوز افت بهای ۱۰ میلیون تومانی را تجربه کرد تا امروز با نرخ یک میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان معامله شود.

قیمت خودرو‌های مونتاژی

شوال H۶ کاهش بهای ۵۰ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و به نرخ معاملاتی پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسید. از طرف دیگر، رسپکت پرایم تیپ ۲ نسبت به روز گذشته ۱۰ میلیون تومان ارزان شد تا امروز با بهای سه میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

هایما S۷ پرو نسبت به روز گذشته ۴۵ میلیون تومان ارزان شد تا امروز با بهای چهار میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود. از طرف دیگر، سیتروئن C۳-XR افت ۲۰ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا امروز با نرخ سه میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود.

X۷۷ (الیت) نسبت به روز گذشته ۴۰ میلیون تومان ارزان شد تا امروز با نرخ پنج میلیارد و ۲۰ میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، تیگو ۸ پرومکس نسبت به روز گذشته ۱۰ میلیون تومان عقب‌نشینی کرد تا امروز با نرخ هفت میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.