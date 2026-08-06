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قیمت خودرو امروز ۱۵ مرداد ۱۴۰۵

قیمت خودرو امروز ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۴۴۹
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خودرو

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز؛ قیمت خودرو امروز ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که کاهش نسبی ریسک‌های سیاسی و تقویت امیدواری‌ها نسبت به تداوم روند دیپلماسی، از شدت انتظارات تورمی در بازار کاست و روند قیمت‌ها را به سمت اصلاح ملایم سوق داد. بر همین اساس، امروز تعداد بیشتری از خودرو‌ها کاهش قیمت را تجربه کردند، اما افت قیمت‌ها همچنان محدود بود و به تمامی بخش‌های بازار تسری پیدا نکرد.

تداوم رکود معاملاتی و احتیاط خریداران نیز مانع از شکل‌گیری نوسانات پرشتاب در بازار شده است. در نتیجه، بازار خودرو همچنان در فضایی انتظارمحور حرکت می‌کند و تا زمان روشن‌تر شدن چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی، اصلاح‌های محدود و پراکنده محتمل‌تر از تغییرات شدید قیمتی خواهد بود.

قیمت خودرو امروز ۱۵ مرداد ۱۴۰۵

قیمت خودرو‌های داخلی

پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نسبت به روز گذشته ۵۳ میلیون تومان ارزان شد تا امروز با نرخ ۲ میلیارد و ۶۰۵ میلیون تومان معامله شود. از سوی دیگر، ری‌را افت بهای ۵۰ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا امروز با نرخ سه میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان در بازار آزاد حاضر شود.

شاهین اتوماتیک G نسبت به روز گذشته ۲۲ میلیون تومان ارزان شد و به شاخص معاملاتی ۲ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان رسید. از طرف دیگر، ساینا دوگانه‌سوز افت بهای ۱۰ میلیون تومانی را تجربه کرد تا امروز با نرخ یک میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان معامله شود.

قیمت خودرو امروز ۱۵ مرداد ۱۴۰۵

قیمت خودرو‌های مونتاژی

شوال H۶ کاهش بهای ۵۰ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و به نرخ معاملاتی پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسید. از طرف دیگر، رسپکت پرایم تیپ ۲ نسبت به روز گذشته ۱۰ میلیون تومان ارزان شد تا امروز با بهای سه میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

هایما S۷ پرو نسبت به روز گذشته ۴۵ میلیون تومان ارزان شد تا امروز با بهای چهار میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود. از طرف دیگر، سیتروئن C۳-XR افت ۲۰ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا امروز با نرخ سه میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود.

X۷۷ (الیت) نسبت به روز گذشته ۴۰ میلیون تومان ارزان شد تا امروز با نرخ پنج میلیارد و ۲۰ میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، تیگو ۸ پرومکس نسبت به روز گذشته ۱۰ میلیون تومان عقب‌نشینی کرد تا امروز با نرخ هفت میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

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