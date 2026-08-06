افزایش قیمت طلا و سکه؛ امروز پنجشنبه ۱۵ مرداد
قیمت طلا و سکه در معاملات امروز بر مدار افزایش قرار گرفتند.
کد خبر: ۱۳۸۸۴۴۸| |
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به گزارش تابناک؛ بازار طلا و سکه امروز با افزایش قیمت در تمامی بخشها همراه شد. بهای اونس جهانی طلا با رشد ۷۱.۸۶ دلاری به ۴۲۶۲ دلار رسید و در بازار داخلی نیز مظنه تهران، طلای ۱۸ عیار و طلای ۲۴ عیار همگی افزایش قیمت را تجربه کردند. در بازار سکه نیز تمام قطعات به جز سکه گرمی که بدون تغییر باقی ماند، صعودی بودند؛ بهطوری که سکه طرح جدید به ۱۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، سکه طرح قدیم به ۱۸۳ میلیون تومان، نیمسکه به ۹۵ میلیون تومان و ربعسکه به ۵۳ میلیون تومان رسیدند.
|نوع دارایی
|قیمت
|تغییر
|
انس طلا
|۴٬۲۶۲ دلار
|۷۱.۸۶ دلار
|
مظنه تهران
|۸۰٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
|۷۷۲٬۰۶۰ تومان
|
طلای ۱۸ عیار
|۱۸٬۶۰۶٬۶۰۰ تومان
|۱۷۸٬۱۷۸ تومان
|
طلای ۲۴ عیار
|۲۴٬۸۰۶٬۰۰۰ تومان
|۲۳۷٬۹۱۶ تومان
|
سکه طرح جدید
|۱۸۵٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
|۱٬۳۷۴٬۲۳۲ تومان
|
سکه طرح قدیم
|۱۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
|۲٬۲۰۲٬۷۹۳ تومان
|
نیمسکه
|۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
|۱٬۰۵۵٬۴۷۵ تومان
|
ربعسکه
|۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
|۶۸۵٬۱۲۶ تومان
|
سکه گرمی
|۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
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