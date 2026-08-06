صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

آغاز دور سوم مذاکرات لبنان و اسراییل در رم

منابع خبری امروز (پنجشنبه) از آغاز دور سوم مذاکرات لبنان و رژیم صهیونیستی در رم خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۸۸۴۳۹
| |
1884 بازدید
پرچم اسراییل و لبنان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ منابع خبری امروز (پنجشنبه) از آغاز دور تازه گفت‌و‌گو‌های لبنان و رژیم صهیونیستی در رم، پایتخت ایتالیا خبر دادند.

در همین راستا، روزنامه «الشرق الأوسط» در گزارشی نوشت که اسرائیل روز چهارشنبه با صدور دستور تخلیه شهرک المنصوری، واقع در شمال آنچه «خط زرد» در جنوب لبنان خوانده می‌شود، فشار‌ها بر هیئت مذاکره‌کننده لبنان در رم را افزایش داد. این اقدام در دومین روز مذاکراتی صورت گرفت که در آن موضوع منطقه آزمایشی دوم تعیین نشد و پرونده مربوط به سازوکار راستی‌آزمایی در منطقه آزمایشی و بازرسی املاک خصوصی نیز به نتیجه نرسید.

به گفته منابع لبنانی آگاه از مذاکرات که با «الشرق الأوسط» گفت‌و‌گو کردند، تنها نکته مثبت این مذاکرات، به رسمیت شناختن مرز‌های زمینی ترسیم‌شده با لبنان از سوی رژیم صهیونیستی بود.

هم‌زمان با برگزاری نشست‌ها، ارتش رژیم صهیونیستی به ساکنان شهرک المنصوری در جنوب لبنان دستور تخلیه داد. منابع لبنانی آگاه از مذاکرات گفتند که ریاست‌جمهوری لبنان از هیئت مذاکره‌کننده خواسته است به طرف اسرائیلی اطلاع دهد که خواسته لبنان، اجرا نشدن این تهدید است.

این دستور تخلیه، این باور را در لبنان تقویت کرد که تل‌آویو در حال اعمال فشار بر بیروت است؛ زیرا این اقدام بیش از ۱۵ خانواده را وادار به ترک خانه‌هایشان می‌کند، به‌جای آنکه به درخواست‌های لبنان برای گسترش مناطق آزمایشی، کاهش تنش و پایبندی به آتش‌بس پاسخ دهد.

این منابع افزودند که در دومین روز مذاکرات، درباره «منطقه آزمایشی دوم» که لبنان خواستار آن است شهر‌های بنت جبیل و الخیام را در بر گیرد، توافقی حاصل نشد؛ موضوعی که طرف اسرائیلی با آن مخالفت می‌کند. همچنین درباره هیچ منطقه دیگری نیز توافقی حاصل نشد.

در عین حال، طرف لبنانی تأکید کرده است که در صورت مخالفت با دو شهر پیشنهادی، آمادگی دارد منطقه آزمایشی دوم در هر منطقه اشغالی دیگری در جنوب لبنان اجرا شود.

در همین راستا، مذاکرات درباره سازوکار بازرسی املاک خصوصی و منازل غیرنظامی در مناطق آزمایشی نیز به نتیجه نرسید. این منابع خاطرنشان کردند که دستاورد مثبت نشست‌های روز چهارشنبه، به رسمیت شناختن نقشه‌های مرزی لبنان و حقوق بین‌المللی این کشور از سوی اسرائیل بود.

هیئت لبنانی در جریان نشست مربوط به پرونده مرزها، گزارشی جامع و مستند بر پایه اسناد حقوقی و تاریخی ارائه کرد که در آن روند تحول مرز‌ها از خط آتش‌بس، سپس خط آبی و در نهایت وضعیت میدانی کنونی تشریح شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مذاکرات اسرائیل لبنان رژیم صهیونیستی رم
آمریکا آماده نخستین سناتور مسلمان هست؟
رمز گشایی از یک اصطلاح خاص در بیانیه اخیر خبرگان رهبری
جنگ ایران و آمریکا چگونه تمام می شود؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
۹ هزار زخمی و سیل اختلالات روانی در ارتش اسرائیل
اعتراف ارتش اسرائیل به هلاکت ۲ افسر خود
ازسرگیری گفت‌وگو‌های لبنان و اسرائیل
عکس: یورش نظامیان اسرائیل به اردوگاه قلندیا
آخرین اخبار
درخواست عجیب برای توقف احراز صلاحیت ۱۹۴۱ مدیر/ نهادهای نظارتی کوتاه می‌آیند؟
تازه‌ترین آمار تردد زائران از مرز‌های اربعینی کشور
عکس: متن و حاشیه تشییع پیکر ابوالقاسم قاسم‌زاده
جاده چالوس یکطرفه شد
تفاهم ایران و عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست / تا پایان محاصره آمریکا بازگشایی صورت نمی‌گیرد
هشدار صنعاء به مزدوران سعودی: با هرگونه تحرک در خاک یمن مقابله می‌کنیم
عربستان، ترکیه و پاکستان توافقنامه‌ی نظامی امضا کردند
عکس:چشم در چشم با شگفتی‌های حیات‌وحش
تازه‌ترین خبرهای نقل‌وانتقالات لیگ برتر بسکتبال
خبر سخنگوی کمیسیون امنیت از توافق در چارچوب کلی مذاکرات ایران و عمان بر سر تنگه هرمز
تصاویر جدید از پهپاد‌های منهدم‌شده آمریکا توسط سپاه
حملات توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
رگبار و رعدوبرق در راه شمال کشور؛ تهران خنک‌تر می‌شود
خطیب جمعه تهران: دشمن شکست مفتضحانه خورده و به التماس افتاده، ادبیات باخت را هم بلد نیست
ثبت تاریخی‌ترین کاهش تردد در تنگه هرمز
فروش آزادانه ماده ویرانگر در کوچه و خیابان/ زوال آهسته و پیوسته با ماده ای که مخدر نیست!
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند
عکس‌های روز جهان: از دریچه تابناک
عکس: مقایسه حجم آب سد کرج در مرداد امسال و سال گذشته
تغییر رفتار رئیس‌جمهور مکزیک در برابر ترامپ
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست
احتمال سقوط دولت «احمد الشرع» در سوریه متعاقب جنگ با حزب الله لبنان/ داعش در کمین لبنان است
یارانه ۲ میلیون تومانی واریز شد+ جزئیات
نقل‌قول‌های بی‌سند را باور نکنید/ دفتر رهبری ورود کرد
کالابرگ مرداد چه روزی و برای چه کسانی شارژ می‌شود؟ / افزایش اعتبار یک میلیونی منتفی است؟
قرآنِ منسوب به دست‌خط مبارک امام حسین (ع)
مردم این کشورها ۶۰ سالگی را نمی‌بینند! / جایگاه ایران در امید به زندگی کجاست؟
اطلاعیه تعطیلی ادارات در روز چهارشنبه
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۷ نظر)
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۱۰۳ نظر)
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۱ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۱ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۹ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۶ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
بحث پرتنش بر سر تنگه هرمز در شبکه خبر را ببینید  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005pCB
tabnak.ir/005pCB