نبض خبر
جزئیات فنی حملات جنگندههای ایران به مواضع آمریکا
امیر سرتیپ مسعود جعفری، معاون هماهنگکننده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در گفتگویی تلوزیونی اعلام کرد: «خلبانان ما آموزشدیده بودند که بدون استفاده از GPS و INS، تنها با نقشه و سامانههای ابتدایی، هدایت جنگندهها را در ماموریتهای مختلف تمرین کنند. شاید برگ برندۀ ما این بود که هیچگونه سیگنال خروجی، حتی سیگنال رادیویی، از هواپیماهایمان وجود نداشت و احتمالاً در روز نخست، دشمن تصور نمیکرد نیروی هوایی جسارت اجرای چنین ماموریتی را داشته باشد.» روایت کامل این فرمانده نیروی هوایی ارتش را از حملات جنگندههای ایران در جنگ رمضان به مواضع آمریکا در منطقه میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر جنگ رمضان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ویدیو جنگ ایران و آمریکا مسعود جعفری
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