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کد خبر:۱۳۸۸۴۳۷
کد خبر:۱۳۸۸۴۳۷
4980 بازدید
نظرات: ۴
نبض خبر

ذوق‌زدگی مهران غفوریان از بازیگر شدن دخترش

مهران غفوریان در گفت‌وگویی درباره حضور دخترش، هانا غفوریان، در سریال جدید محمدحسین مهدویان با نام «کلاغ» توضیح داد.
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برچسب‌ها:
نبض خبر مهران غفوریان هانا غفوریان سریال کلاغ ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
18
8
پاسخ
بهروز خالی بند یادش بخیر. سریال های زیر آسمان شهرش واقعا جامعه ساز بود و آرامش به روح جامعه تزریق میکرد خشایار و فولاد و بهرز خالی بند واقعا من برای آقای غفوریان ارزش قائلم و بخش با ارزشی از خاطرات کودکی منه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
7
21
پاسخ
بچه این بازیگر نشه بچه های ما می‌خوام بازیگر بشن رانت و مافیا نمیاد به غریبه و غیر خودی اجازه ورود بده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
رانت چیه؟بازیگر هست بچه اش حتما علاقه داشته برده بازی کنه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
6
19
پاسخ
زنده باد رانت و پارتی
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