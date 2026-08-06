نبض خبر
ذوقزدگی مهران غفوریان از بازیگر شدن دخترش
مهران غفوریان در گفتوگویی درباره حضور دخترش، هانا غفوریان، در سریال جدید محمدحسین مهدویان با نام «کلاغ» توضیح داد.
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برچسبها:نبض خبر مهران غفوریان هانا غفوریان سریال کلاغ ویدیو
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بهروز خالی بند یادش بخیر. سریال های زیر آسمان شهرش واقعا جامعه ساز بود و آرامش به روح جامعه تزریق میکرد خشایار و فولاد و بهرز خالی بند واقعا من برای آقای غفوریان ارزش قائلم و بخش با ارزشی از خاطرات کودکی منه.
بچه این بازیگر نشه بچه های ما میخوام بازیگر بشن رانت و مافیا نمیاد به غریبه و غیر خودی اجازه ورود بده
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ناشناس| |
۲۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵