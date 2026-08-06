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فرمانده ارتش: در دفاع از ایران، جان بر کف خواهیم بود

فرمانده نیروی هوایی ارتش با صدور پیامی به مناسبت سالگرد شهادت خلبانان عباس بابایی و حسین لشکری، تصریح کرد: در مسیر اطاعت از ولایت و دفاع از ایران در برابر تجاوز دشمنان، جان بر کف خواهیم بود.
کد خبر: ۱۳۸۸۴۳۶
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فرمانده نیروی هوایی ارتش

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ متن پیام امیر خلبان بهمن بهمرد به شرح زیر است:

«نیمه‌ی مرداد ماه برای نیروی هوایی ارتش ظفرمند جمهوری اسلامی ایران، یادآور نام و یاد مردان مخلصی است که لباس رزم‌شان، خلعت شهادت ایشان شد.

سرو‌های رشید و دماوند‌های شهیدی که نام‌آوری‌شان در تاریخ سال‌های معجزه و مبارزه‌ی مردم این سرزمین در هشت سال دفاع مقدس، ریشه در خاک جوانمردی داشت و اشداء علی الکفار و رحماء بینهم را با خون سرخ خویش مشق کردند.

محال است تاریخ ایران سربلند، سر به زیری و خشوع و تواضع نابغه‌ی جنگ، سرلشکر خلبان عباس بابایی را از یاد ببرد و چه دور از ذهن است که فرزندان این آب و خاک، نام سیدالاسرای ایران، سرلشکر خلبان شهید حسین لشکری را مترادف با واژه‌ی آزادی ندانند.

من و همرزمان غیورم در نیروی هوایی ارتش، همزمان با سالگرد شهادت این دو اسطوره‌ی خوشنام تاریخ سرزمین مادری‌مان، با گرامی‌داشت یاد و خاطره‌ی ایشان و تأکید بر ضرورت زدودن غبار گمنامی از سیره‌ی عاشورایی و یاد و خاطره‌ی شهیدان، به ارواح ملکوتی آن مقربان حریم قدس الهی اطمینان می‌دهیم که در مسیر اطاعت از ولایت و دفاع از ملت بزرگ ایران در برابر تجاوز دشمنان قسم‌خورده‌ی این بوم و بر، میراث‌دارانی خلف و رهروانی جان بر کف خواهیم بود. ان‌شاءالله.»

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فرمانده نیروی هوایی ارتش عباس بابایی امیر خلبان بهمن بهمرد
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