خلبانان ایرانی بدون GPS به پایگاه آمریکا حمله کردند

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ امیر سرتیپ خلبان جعفری: خلبانان ما آموزش دیده بودند که بدون استفاده از GPS و INS، تنها با نقشه و سامانه‌های ابتدایی، هدایت جنگنده‌ها را در ماموریت‌های مختلف تمرین کنند. شاید برگ برنده ما این بود که هیچ‌گونه سیگنال خروجی، حتی سیگنال رادیویی، از هواپیماهایمان وجود نداشت و احتمالاً در روز نخست، دشمن تصور نمی‌کرد نیروی هوایی جسارت اجرای چنین ماموریتی را داشته باشد. به‌گونه‌ای که وقتی هدف مورد نظر در کویت مورد حمله قرار گرفت، تازه حلقه پدافندی آنها به حالت آماده‌باش درآمد؛ در مسیر بازگشت نیز سه فروند جنگنده F-۱۵ آمریکایی که در حال بازگشت بودند، احتمالا با قصد فرود در عربستان، هدف آتش خودی قرار گرفتند؛ به‌طوری که هر سه فروند به‌طور هم‌زمان در آسمان کویت بر اثر اصابت موشک‌های سامانه پدافند هوایی پاتریوت و پدافند هوایی کویت آسیب دیدند.