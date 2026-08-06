به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رسانه خبری سی‌بی‌اس اذعان کرده که حملات سایبری به سیستم‌های آبرسانی ۱۲ ایالت آمریکا از جمله میشیگان، مینه‌سوتا، جورجیا، نیوجرسی و داکوتای جنوبی گزارش شده است. سی‌بی‌اس نیوز تاکید کرده که به عقیده مقامات آمریکایی این حملات از سوی گروه‌های هکری ایرانی صورت گرفته است. پیش‌تر، گروه سایبری حنظله در هفتم مردادماه اعلام کرده بود که در یک عملیات هماهنگ، بیش از ۳۰ تأسیسات آب‌رسانی شهری در ایالت مینه‌سوتای آمریکا را هدف حمله سایبری قرار داده؛ حمله‌ای که به گفته این گروه، موجب اختلال در سامانه‌های کنترل این مراکز شده است.

سی‌بی‌اس اکنون این اطلاعات را تایید کرده و نوشته که بیش از ۳۰ سیستم آبرسانی شهری تحت تأثیر این حملات قرار گرفته‌اند و برخی از شرکت‌های آب و فاضلاب قابلیت کنترل از راه دور خود را از دست داده‌اند و اپراتور‌ها مجبور شده‌اند به حالت دستی تغییر وضعیت دهند. آمریکا در طول درگیری‌های ایران برخی سیستم‌های آبرسانی ایرانی از جمله آب شیرین‌کن قشم را مورد هدف قرار داده و آب هزاران نفر را قطع کرده بود. به نظر می‌رسد حملات هکری اخیر در پاسخ به حملات پیشین آمریکا انجام شده است.