آمادگی کامل ارتش جمهوری اسلامی ایران
امیر سرتیپ اکرمینیا: ارتش جمهوری اسلامی ایران کاملا آماده است.
کد خبر: ۱۳۸۸۴۳۱| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سخنگوی ارتش اعلام کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران در آمادگی کامل قرار دارد و با نوسازی سامانههای آسیبدیده، ورود تجهیزات جدید و تكیه بر توان داخلی، بی وقفه مسیر افزایش آمادگی عملیاتی را دنبال میكند.
ورود تجهیزات جدید به یگانها، موجب شده تا ادوات و تجهیزات رزمی ارتش متناسب با نیازهای روز بازآرایی شود.
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