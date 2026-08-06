آمادگی کامل ارتش جمهوری اسلامی ایران





به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سخنگوی ارتش اعلام کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران در آمادگی کامل قرار دارد و با نوسازی سامانه‌های آسیب‌دیده، ورود تجهیزات جدید و تكیه بر توان داخلی، بی وقفه مسیر افزایش آمادگی عملیاتی را دنبال می‌كند.



ورود تجهیزات جدید به یگان‌ها، موجب شده تا ادوات و تجهیزات رزمی ارتش متناسب با نیازهای روز بازآرایی شود.