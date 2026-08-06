اعتراف ارتش اسرائیل به هلاکت ۲ افسر خود

کمتر از ۲۴ ساعت پس از انفجار مرگبار در مجدل زون، ارتش اسرائیل به هلاکت ۲ افسر ذخیره و زخمی شدن ۴ سرباز دیگر در تله انفجاری حزب‌الله اعتراف کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی امروز پنجشنبه به کشته شدن دو افسر و زخمی شدن چهار نظامی دیگر طی یک تله انفجاری در شهرک مجدل زون در جنوب لبنان اعتراف کرد.

بر اساس این گزارش، سرگرد هارئیل بیرنشتوک (۳۴ ساله) فرمانده گروهان «الف» در گردان ۲۸۵۵ از تیپ ۵۵ چتربازان و گروهبان یکم تمیر وکنین (۳۳ ساله) که امدادگر رزمی همان گردان بود، کشته شدند.

پیش از این ارتش اسرائیل تنها به زخمی‌شدن چهار نظامی خود طی یک انفجار در مجدل‌زون اعتراف کرده بود.

شهرک مجدل زون در بخش غربی منطقه‌ای قرار دارد که اشغالگران آن را «کمربند امنیتی» می‌نامند، در جنوب «خط زرد». منطقه‌ای است که ارتش اشغالگر همچنان در آن مستقر است و مرتباً عملیات نظامی انجام می‌دهد. این شهرک برای ارتش اشغالگر اهمیت ویژه‌ای دارد، چراکه در طول جنگ اعلام کرد که یک مجتمع نظامی زیرزمینی و پایگاه پهپادی متعلق به حزب‌الله را در آن کشف کرده که نام «قلعه» را بر آن نهاده است. از آن زمان، نیرو‌های اشغالگر عملیات پاکسازی و مهندسی نظامی را در این منطقه ادامه می‌دهند و ادعا می‌کنند که به دنبال سلاح و تأسیسات نظامی بیشتری هستند.

به نوشته وب‌سایت عبری وای‌نت، حوالی ساعت ۱۲ ظهر روز گذشته، در جریان عملیاتی که ارتش اشغالگر آن را بخشی از کارزاری چندماهه برای «برچیدن» زیرساخت‌های نظامی در شهرک مجدل زون عنوان کرد، این نظامیان هدف قرار گرفتند.

به روایت طرف اسرائیلی، نیرو‌های ارتش اشغالگر برای بازرسی یک ساختمان بمب‌گذاری شده وارد آن شدند که یک بمب هنگام اجرای مأموریت منفجر شد. چهار سرباز زخمی به بیمارستان «رمبام» در شهر حیفا منتقل شدند و ارتش همچنان در حال بررسی جزئیات انفجار است.

بیمارستان رمبام در حیفا نیز امروز، از وخامت وضعیت ۴ سرباز مذکور و احتمال افزایش آمار تلفات ارتش اسرائیل در ساعات آینده گزارش داد.

به گزارش العربی الجدید، ارتش اشغالگر به بهانه این انفجار، بار دیگر حملات هوایی علیه جنوب لبنان را تشدید کرد و مدعی شد که این حملات در پاسخ به «نقض آشکار» توافق آتش‌بس از سوی حزب‌الله صورت گرفته است. حملات هوایی اسرائیل، همچنین به شهرک همجوار مجدل زون یعنی المنصوری نیز کشیده شد.

به نوشته رسانه‌های لبنانی حملات هوایی اسرائیل تمام شب ادامه یافت و علاوه بر حملات جنگنده‌های اسرائیلی به شهرک منصوری و پهپاد‌های اسرائیلی نیز سه حمله به برج الشمالی در منطقه صور انجام دادند که به زخمی شدن شماری از شهروندان لبنانی انجامید. همچنین توپخانه اشغالگر منطقه «تله علی الطاهر» در جنوب لبنان را گلوله‌باران کرد.