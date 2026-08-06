۹ هزار زخمی و سیل اختلالات روانی در ارتش اسرائیل
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ روزنامه «یدیعوت آحرونوت» فاش کرد که از آغاز طوفانالاقصی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون، «حدود ۹ هزار افسر و سرباز در ارتش اشغالگر در جریان عملیاتهای نظامی در نوار غزه، لبنان و ایران زخمی شدهاند» که این آمار نشاندهنده حجم فرسایشیاست که نهاد نظامی اسرائیل با آن مواجه است.
این روزنامه به دادههای منتشرشده از سوی مرکز خدمات پزشکی ارتش اشغالگر استناد کرد که نشان میدهد حدود ۷۷ درصد از مجروحان (یعنی نزدیک به ۷ هزار سرباز و افسر) پس از دریافت درمان به خدمت نظامی بازگشتهاند، در حالی که بقیه آنها، همچنان به دلیل جراحاتشان از خدمت خارج هستند.
این روزنامه ادعا کرد که حدود ۳۶۰۰ سرباز از مجموع ۴۶۰۰ مجروح در خطوط مقدم به خدمت بازگشتهاند، همچنین حدود ۴۰۰ نیرو از یگانهای پشتیبانی رزمی و نزدیک به ۳ هزار سرباز و افسر از کارکنان واحدهای اداری و لجستیکی به خدمت بازگشتهاند.
این روزنامه به نقل از رئیس مرکز خدمات پزشکی ارتش اشغالگر آوی شینا، نوشت که سیستم پزشکی نظامی با «وضعیتی بیسابقه» مواجه است و چالش واقعی پس از ترخیص سرباز از بیمارستان آغاز میشود، زیرا مراحل درمان و توانبخشی مدت زیادی طول میکشد.
به گفته شینا، آسیبهای جسمی تنها بخشی از بحران است و اختلالات روانی میان نظامیان اسرائیلی رو به افزایش است و این امر، همزمان با کمبود شدید نیروی انسانی در ارتش روی میدهد.
این روزنامه یادآور شد که ارتش اشغالگر سازوکارهای جدیدی برای همراهی با سربازان مجروح ایجاد کرده است، از جمله یگان «رام ۲» که از زمان ورود سربازان به بیمارستانها در کنارشان بوده و حمایت روانی اولیه ارائه میدهد. همچنین سیستمی برای پیگیری مستمر پس از پایان درمان ایجاد شده تا تکمیل برنامههای توانبخشی همزمان با بازگشت به خدمت تضمین شود.
در همین زمینه، یدیعوت آحرونوت اشاره کرد که گزارشهای قبلی این روزنامه نشان میداد حدود ۱۷۰ هزار نظامی که بیشتر آنها از نیروهای ذخیره هستند، به دلیل آسیبهای روحی ناشی از جنگ درخواست دریافت درمان روانی ارائه کردهاند.
این روزنامه افزود که بحران روانی بر افزایش موارد خودکشی در صفوف ارتش اشغالگر نیز تأثیر گذاشته، به طوری که از ابتدای سال جاری میلادی ۱۶ مورد خودکشی ثبت شده و مجموع موارد خودکشی از آغاز جنگ به ۶۶ مورد رسیده است.
این روزنامه با اشاره به بحران کمبود نیروی انسانی در ارتش اشغالگر به ویژه با ادامه درگیری در چندین جبهه نوشت که در سایه همه این امور، ارتش مجبور به فراخوانی نیروهای ذخیره بیشتری برای جبران تلفات و مجروحان شده است.
در ادامه این گزارش آمده است که برآوردهای وزارت جنگ ارتش اشغالگر حاکی از آن است که تعداد سربازان مبتلا به ناتوانیهای دائمی یا بیماریهای مرتبط با خدمت نظامی، بیش از ارقام اعلامشده از سوی مرکز خدمات پزشکی است که نشاندهنده گستردگی پیامدهای بهداشتی و انسانی جنگ بر ارتش اشغالگر است.