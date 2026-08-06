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تهدید ترامپ برای افشاگران ضعف‌های نظامی آمریکا

ترامپ: مجازات زندان طولانی‌مدت برای عاملان افشاگری‌ علیه آمریکا اعمال می‌کنیم
کد خبر: ۱۳۸۸۴۲۳
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ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در حالیکه منابع آمریکایی از وضعیت وخیم ذخایر تسلیحاتی آمریکا خبر می‌دهند دونالد ترامپ رئیس دولت تروریستی آمریکا بار دیگر سعی کرد با فرافکنی ضعف‌های ارتش تروریستی آمریکا را پنهان کند.

وی در جدیدترین اظهارات خود با تکرار ادعاهای قبلی گفت که آمریکا مقادیر عظیمی مهمات، به ویژه انواع خاصی از آن‌ها را در اختیار دارد و مقادیر زیادی از مهمات تولید و بنا بر نیاز به ایالات متحده ارسال شده است.

رئیس دولت تروریستی آمریکا همچنین گفت که شرکت‌های دفاعی در حال احداث بیشترین تعداد کارخانه‌ و تأسیسات تولیدی در تاریخ ایالات متحده هستند.

ترامپ بار دیگر خشم خود را نسبت به کسانی که ضعف‌ها و شکست‌های دولت و ارتش تروریستی آمریکا را برملا می‌کنند ابراز کرد و در این باره گفت: عاملان افشای اظهارات خیانت‌آمیز در حال حاضر تحت پیگرد هستند و تلاش خواهیم کرد مجازات‌های زندان طولانی‌مدت را بر آن‌ها اعمال کنیم.

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دونالد ترامپ ارتش آمریکا ذخایر تسلیحاتی مهمات
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