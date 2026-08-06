مقامات آلمانی اعلام کردند که یک پهپاد حامل مواد منفجره در فرودگاه لایپزیگ/هاله آلمان کشف و خنثی شده است و آن را نمایانگر «سطح جدیدی از تهدید» توصیف کردند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ پس از آنکه حوالی نیمه‌شب سه‌شنبه یک شیء پرنده در نزدیکی این قطب بزرگ بار هوایی مشاهده شد، هر دو باند فرودگاه بسته و چندین پرواز، از جمله یک هواپیمای مسافربری، به فرودگاه‌های دیگر منحرف شدند.

طبق گزارش رسانه‌های محلی، یک ربات خنثی‌کننده مواد منفجره نیز برای بررسی این شیء در نزدیکی باند جنوبی به کار گرفته شد.

پلیس منطقه و دادستانی بعداً اعلام کردند که یکی از کارمندان فرودگاه، یک پهپاد حاوی «یک ماده منفجره ناشناس» را در نزدیکی باند جنوبی پیدا کرده و این شیء توسط پلیس بررسی شده است. آنها چاشنی این پهپاد را خارج کردند.

الکساندر دابرینت، وزیر کشور آلمان، که تعطیلات خود را نیمه‌کاره رها کرده و به محل حادثه رفته بود، به خبرنگاران در فرودگاه گفت که مواد منفجره همراه این پهپاد، «نشان‌دهنده سطح جدیدی از تهدید است».

او افزود «مشاهده پهپاد و تهدیدات پهپادی، از جمله در بستر تهدیدات ترکیبی، مواردی هستند که از گذشته با آنها آشنا هستیم. اما اینکه یک پهپاد مسلح به مواد منفجره در یک فرودگاه حضور داشته باشد، یک سناریوی تهدید کاملاً جدید است.»

دابرینت، این رویداد را «سناریوی یک حمله ترکیبی» توصیف کرد، اما جزئیات بیشتری از ارزیابی مقامات ارائه نداد و مشخص نکرد چه کسی ممکن است پشت این ماجرا باشد.

او گفت که پرسش‌ها در مورد جزئیات مواد منفجره، منشأ پهپاد و اینکه چه کسی عامل این حادثه بوده، موضوع تحقیقات در حال انجام است.

آرمین شوستر، وزیر کشور ایالت زاکسن، نیز گفت که مقامات در جستجوی قطعات یک پهپاد احتمالی دوم هستند.

پلیس و دادستانی آلمان اعلام کردند که یک شیء پرنده احتمالی دوم، پس از آنکه یک هواپیمای باری به دلیل بسته شدن باند، فرود خود در لایپزیگ/هاله را متوقف کرد، با آن برخورد کرده است. این هواپیما به فرودگاه دیگری در آلمان، یعنی هانوفر در حدود ۲۰۰ کیلومتری شمال غربی، پرواز کرد و مقامات در آنجا آسیب جزئی روی بدنه آن مشاهده کردند.

باند شمالی فرودگاه لایپزیگ/هاله پس از حدود دو ساعت بازگشایی شد. باند جنوبی نیز طبق برنامه از پیش تعیین‌شده، برای عملیات تعمیر و نگهداری در روز چهارشنبه خارج از سرویس بود. مقامات گفتند که هیچ خطری متوجه مسافران یا کارمندان فرودگاه نبوده و پرواز‌ها در طول روز تحت تأثیر قرار نگرفته‌اند.

تصاویر صحنه، تکنسین‌های پلیس را با یک ربات خنثی‌سازی مواد منفجره در نزدیکی یک هواپیمای اوکراینی نشان می‌دهد. این فرودگاه یک قطب بار هوایی پیشرو محسوب می‌شود و هواپیما‌های مستقر در آن شامل هواپیما‌های ترابری آنتونوف اوکراینی نیز هستند.

ناتو اعلام کرد که از این حادثه مطلع است، اما پاسخ به پرسش‌ها را به مقامات آلمانی ارجاع داد.

در سال ۲۰۲۴ نیز یک ماده آتش‌زا در یک مرکز لجستیکی در این فرودگاه مشتعل شد و یک کانتینر بار را به آتش کشید. این رویداد بخشی از توطئه‌ای بود که مقامات امنیتی غربی مدعی شدند که سرویس اطلاعاتی روسیه پشت آن بوده است؛ ادعایی که روسیه آن را رد کرده است.

مقامات غربی مدعی هستند که روسیه ده‌ها حمله و خرابکاری دیگر در سراسر اروپا را از زمان آغاز جنگ اوکراین در بیش از چهار سال پیش، طراحی کرده است.