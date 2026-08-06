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اعلام آمادگی ائتلاف عراق برای جمع‌آوری سلاح‌ها

یک ائتلاف عراقی بامداد (پنجشنبه) ضمن تأکید بر ممنوعیت استفاده از خاک این کشور برای تجاوز به کشورهای دیگر، خواستار انحصار سلاح در دست دولت و مقابله با اقدامات تهدیدکننده امنیت کشورش شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۴۲۱
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پرچم عراق

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ائتلاف دولت عراق با صدور بیانیه‌ای ضمن تأکید بر ممنوعیت استفاده از خاک عراق به‌عنوان مبدأ حمله به کشور‌های همسایه، اعلام کرد: افرادی که با رفتار خود امنیت کشور را تهدید می‌کنند، خارج از چارچوب قانون هستند و باید با آنان مقابله شود.

بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، ائتلاف دولت عراق در ادامه، حملاتی را که یگان‌های نیرو‌های مسلح عراق هدف آن قرار گرفته‌اند، محکوم کرد.

این ائتلاف همچنین اعلام کرد: از انحصار سلاح در اختیار دولت، مطابق با برنامه وزارتی که به تصویب مجلس نمایندگان رسیده است، حمایت می‌کنیم.

ائتلاف دولت عراق در پایان خواستار پایبندی به زمان‌بندی تعیین‌شده برای انحصار سلاح پس از ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ شد.

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دولت عراق خاک عراق نیروهای مسلح انحصار سلاح
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