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این ۱۱ استان منتظر باران باشند

یک مقام مسئول هواشناسی گفت: تا روز جمعه (۱۶ مرداد) با توجه به صدور هشدار زرد، در ۱۱ استان کشور وقوع رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت مورد انتظار است.
کد خبر: ۱۳۸۸۴۱۶
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بارش باران

به گزارش تابناک؛ صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: امروز (پنجشنبه، ۱۵ مرداد) در برخی نقاط استان‌های گیلان، مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: فردا (جمعه، ۱۶ مرداد) نیز در برخی مناطق استان‌های ساحلی دریای خزر، خراسان شمالی، دامنه‌ها و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، به‌ویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب، رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: این شرایط جوی، روز شنبه (۱۷ مرداد) در برخی نقاط استان مازندران و دامنه‌ها و ارتفاعات البرز مرکزی و همچنین روز یکشنبه (۱۸ مرداد) در ارتفاعات البرز مرکزی نیز دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: تا روز شنبه در برخی مناطق شمال شرق، شرق، جنوب شرق و بخش‌هایی از مرکز کشور و همچنین روز یکشنبه در نوار شرقی کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید و در برخی مناطق خیزش گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان درباره وضعیت جوی پایتخت اظهار کرد: آسمان تهران امروز (۱۵ مرداد) نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود. همچنین حداکثر و حداقل دمای تهران به ترتیب ۳۶ و ۲۶ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

صدور هشدار زرد هواشناسی برای تهران و ۱۱ استان

وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی برای استان تهران، یادآور شد: از بعد از ظهر امروز تا روز شنبه، در نوار مرزی، جنوبی و غربی استان و همچنین ارتفاعات بالادست، در برخی ساعات وزش باد شدید تا بسیار شدید پیش‌بینی می‌شود. همچنین در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی استان نیز در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید مورد انتظار است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی نسبت به فعالیت سامانه بارشی، گفت: روز پنجشنبه در جنوب و غرب استان فارس، دامنه‌ها و ارتفاعات استان‌های گیلان، مازندران، همدان، تهران، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، غرب اصفهان و شمال خوزستان، وقوع رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: این شرایط روز جمعه (۱۶ مرداد) نیز در استان مازندران، جنوب و غرب فارس، دامنه‌ها و ارتفاعات استان‌های گیلان، گلستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، همدان، لرستان، غرب اصفهان و شمال خوزستان تداوم خواهد داشت و در این مناطق وقوع رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت مورد انتظار است.

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