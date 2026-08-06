عکس: یورش نظامیان اسرائیل به اردوگاه قلندیا

نظامیان رژیم اشغالگر در این حملات ده‌ها منزل مسکونی را در محله‌های «المطار» و «الکسارات» مورد بازرسی و تخریب قرار داده و شماری از خانواده‌ها را مجبور به تخلیه منازل خود کرده‌اند. منابع محلی از بازداشت شمار قابل‌توجهی از ساکنان و ضرب‌وشتم آن‌ها خبر داده‌اند.