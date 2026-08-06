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کد خبر: ۱۳۸۸۴۱۴
بازدید: ۹۴۲

عکس: یورش نظامیان اسرائیل به اردوگاه قلندیا

نظامیان رژیم اشغالگر در این حملات ده‌ها منزل مسکونی را در محله‌های «المطار» و «الکسارات» مورد بازرسی و تخریب قرار داده و شماری از خانواده‌ها را مجبور به تخلیه منازل خود کرده‌اند. منابع محلی از بازداشت شمار قابل‌توجهی از ساکنان و ضرب‌وشتم آن‌ها خبر داده‌اند.

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برچسب‌ها:
جهان اسلام فلسطین عکس بین الملل اردوگاه قلندیا یورش نظامیان رژیم صهیونیستی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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