صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

مشاجره لفظی ترامپ و هگست بر سر درگیری با ایران

واشنگتن پست در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده در مورد کاهش ذخایر مهمات و موشک‌های ایالات متحده به دلیل تجاوز نظامی جاری و تشدید تنش‌ها با ایران، از درگیری داغ بین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و پیت هگست، وزیر جنگ او در جریان یک جلسه سطح بالا در کمپ دیوید خبر داد که این افشاگری موجب واکنش کاخ سفید شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۴۱۱
| |
2678 بازدید
هگست و ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، به نوشته این روزنامه، ترامپ خواستار توضیح واضح وزیر جنگ خود در مورد کاهش قابل توجه ذخایر برخی مهمات دقیق و سیستم‌های دفاع موشکی شد و نارضایتی خود را از گزارش‌های مربوط به کاهش سطح آمادگی نظامی ابراز کرد.

منابع اعلام کردند که این بحث به طور غیرمعمول داغ بوده است و نشان دهنده میزان فشار‌هایی است که دولت ایالات متحده در مدیریت عملیات نظامی و تأمین دفاع لازم برای نیرو‌های مستقر در مناطق مختلف با آن مواجه است.

این جلسه زمانی برگزار می‌شود که آمریکا به طور فزاینده‌ای درگیر تجاوز نظامی در منطقه است که همزمان با رویارویی مداوم با ایران است. این امر منجر به کاهش مقادیر قابل توجهی از موشک‌ها و مهمات پیشرفته شده و نگرانی‌هایی را در میان سیاست‌گذاران در مورد سرعت پر کردن ذخایر استراتژیک ایجاد کرده است.

اختلاف نظر بین ترامپ و هگست نشان دهنده اختلاف نظر در دولت ایالات متحده در مورد مدیریت منابع نظامی، به ویژه با توجه به چالش‌های ناشی از درگیری‌های همزمان و تعهدات نظامی ایالات متحده به متحدانش است.

در این میان جلسه کمپ دیوید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا به بحث در مورد مسائل امنیت ملی و عملیات نظامی جاری در بحبوحه تشدید تنش‌های منطقه‌ای اختصاص داشت.

ترامپ پیش از این جلسه کابینه را در کمپ دیوید برای بحث در مورد تحولات در سیاست‌های جنگ و امنیت تشکیل داده بود؛ اقدامی که نشان دهنده حساسیت مرحله فعلی برای دولت ایالات متحده بود.

این تحولات، چالش‌هایی را که واشنگتن در حفظ آمادگی نیرو‌های نظامی خود با آن مواجه است، برجسته می‌کند؛ به ویژه با فشار‌های مداوم ناشی از کانون‌های تنش متعدد که ممکن است دولت ایالات متحده را به بازنگری در برنامه‌های تولید نظامی و تقویت ذخایر مهمات خود در دوره آینده وادار کند.

این در حالی است که سخنگوی کاخ سفید مدعی شد: آنچه در مورد ترامپ و هگست نوشته شده هرگز اتفاق نیفتاده است و ما بار‌ها این را به واشنگتن پست تأیید کرده‌ایم.

سخنگوی کاخ سفید در ادامه برای لاپوشانی گزارش مذکور گفت: رئیس جمهور نهایت احترام را برای هگست قائل است و معتقد است که او کار فوق‌العاده‌ای انجام می‌دهد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ هگست وزیر جنگ آمریکا کمپ دیوید مهمات
جنگ ایران و آمریکا چگونه تمام می شود؟
بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیاده‌روی اربعین؛ «این حرکت، جلوه عشق، ایمان و از بزرگ‌ترین شعائر الهی است»
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دستگیری ۸ نفر از اشرار مسلح شاخص
وزیر جنگ آمریکا به سیم آخر زد
انهدام مهمات عمل نکرده در این بخش از تهران
ترامپ: تنگه هرمز ممکن است امروز یا فردا باز شود
تغییر رفتار رئیس‌جمهور مکزیک در برابر ترامپ
اهرم‌هایی که ترامپ را به بن‌بست کشاند
پنجره‌ای به گذشته؛ رهبر شهید انقلاب در کنار پدر، برادر و علامه طباطبایی
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند
تصاویر تازه از لحظه بمباران مردم تهران در جنگ رمضان
احمدی نژاد گفت کاری کرده‌ام که لاریجانی و قالیباف...
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!
شعار جالب عراقی‌ها حین حضور عراقچی در اربعین
ویدیوی پاسخ ساغر غلامی به علی کریمی درباره اعدامش!
شدت تغییر چهره خانم بازیگر
بعید است توافق رسمی بین ایران و آمریکا امضا شود/ ترامپ به خاطر تهدید شدید ایران از حمله منصرف شد نه چیز دیگر
ترامپ از ترس هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی عربستان حمله جدید به ایران را متوقف کرد/ ایران باید تصمیمات سخت بگیرد
روایت سردار رادان از علت غیبتش در لحظه ترور
ایران و آمریکا امروز مذاکره می‌کنند؟ پاسخ قابل تامل
روایت قابل تامل آقای سخنگوی از پشت پرده احضار سفیر ایران در ونزوئلا
تصاویر درگیری طرفداران شیعه انگلیسی با زائرین اربعین
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۷ نظر)
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۹۸ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۰ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۹ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۶ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۴ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
ویدیوی جنجال فردوسی پور و وزیر ارشاد و واکنشش  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005pBj
tabnak.ir/005pBj