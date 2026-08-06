مشاجره لفظی ترامپ و هگست بر سر درگیری با ایران
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، به نوشته این روزنامه، ترامپ خواستار توضیح واضح وزیر جنگ خود در مورد کاهش قابل توجه ذخایر برخی مهمات دقیق و سیستمهای دفاع موشکی شد و نارضایتی خود را از گزارشهای مربوط به کاهش سطح آمادگی نظامی ابراز کرد.
منابع اعلام کردند که این بحث به طور غیرمعمول داغ بوده است و نشان دهنده میزان فشارهایی است که دولت ایالات متحده در مدیریت عملیات نظامی و تأمین دفاع لازم برای نیروهای مستقر در مناطق مختلف با آن مواجه است.
این جلسه زمانی برگزار میشود که آمریکا به طور فزایندهای درگیر تجاوز نظامی در منطقه است که همزمان با رویارویی مداوم با ایران است. این امر منجر به کاهش مقادیر قابل توجهی از موشکها و مهمات پیشرفته شده و نگرانیهایی را در میان سیاستگذاران در مورد سرعت پر کردن ذخایر استراتژیک ایجاد کرده است.
اختلاف نظر بین ترامپ و هگست نشان دهنده اختلاف نظر در دولت ایالات متحده در مورد مدیریت منابع نظامی، به ویژه با توجه به چالشهای ناشی از درگیریهای همزمان و تعهدات نظامی ایالات متحده به متحدانش است.
در این میان جلسه کمپ دیوید از اهمیت ویژهای برخوردار است، زیرا به بحث در مورد مسائل امنیت ملی و عملیات نظامی جاری در بحبوحه تشدید تنشهای منطقهای اختصاص داشت.
ترامپ پیش از این جلسه کابینه را در کمپ دیوید برای بحث در مورد تحولات در سیاستهای جنگ و امنیت تشکیل داده بود؛ اقدامی که نشان دهنده حساسیت مرحله فعلی برای دولت ایالات متحده بود.
این تحولات، چالشهایی را که واشنگتن در حفظ آمادگی نیروهای نظامی خود با آن مواجه است، برجسته میکند؛ به ویژه با فشارهای مداوم ناشی از کانونهای تنش متعدد که ممکن است دولت ایالات متحده را به بازنگری در برنامههای تولید نظامی و تقویت ذخایر مهمات خود در دوره آینده وادار کند.
این در حالی است که سخنگوی کاخ سفید مدعی شد: آنچه در مورد ترامپ و هگست نوشته شده هرگز اتفاق نیفتاده است و ما بارها این را به واشنگتن پست تأیید کردهایم.
سخنگوی کاخ سفید در ادامه برای لاپوشانی گزارش مذکور گفت: رئیس جمهور نهایت احترام را برای هگست قائل است و معتقد است که او کار فوقالعادهای انجام میدهد.