عکس: قابی که از خانواده ۴ نفره شیلا خداداد پربازدید شد

عکس خانوادگی شیلا خداداد در کنار همسر و دو فرزندش در فضای مجازی منتشر شده و مورد توجه کاربران قرار گرفته است.

به گزارش تابناک، عکس خانوادگی شیلا خداداد در کنار همسر و دو فرزندش در فضای مجازی منتشر شده و مورد توجه کاربران قرار گرفته است. این تصویر، لحظه‌ای خانوادگی از زندگی شخصی این بازیگر را نشان می‌دهد.

شیلا خداداد از بازیگران شناخته‌شده سینما و تلویزیون است که با حضور در آثار مختلف به شهرت رسید. او در سال‌های اخیر فعالیت کمتری در عرصه بازیگری داشته و کمتر در پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی دیده شده است. انتشار این عکس باعث شد بار دیگر نام این بازیگر در فضای مجازی مطرح شود.