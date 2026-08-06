عکس: قابی که از خانواده ۴ نفره شیلا خداداد پربازدید شد
عکس خانوادگی شیلا خداداد در کنار همسر و دو فرزندش در فضای مجازی منتشر شده و مورد توجه کاربران قرار گرفته است.
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به گزارش تابناک، عکس خانوادگی شیلا خداداد در کنار همسر و دو فرزندش در فضای مجازی منتشر شده و مورد توجه کاربران قرار گرفته است. این تصویر، لحظهای خانوادگی از زندگی شخصی این بازیگر را نشان میدهد.
شیلا خداداد از بازیگران شناختهشده سینما و تلویزیون است که با حضور در آثار مختلف به شهرت رسید. او در سالهای اخیر فعالیت کمتری در عرصه بازیگری داشته و کمتر در پروژههای سینمایی و تلویزیونی دیده شده است. انتشار این عکس باعث شد بار دیگر نام این بازیگر در فضای مجازی مطرح شود.
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