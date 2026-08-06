صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

کشف انبار عجیب نان در یک خانه! + عکس

بازرسان فرمانداری شهرستان اراک با همکاری دستگاه‌های مسئول، در بازرسی از یک منزل مسکونی در یکی از روستاهای اطراف اراک، صدها قرص نان را که به‌صورت غیرقانونی برای تبدیل به نان خشک دپو شده بود، کشف کردند.
کد خبر: ۱۳۸۸۴۰۰
| |
1329 بازدید
کشف صدها نان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بر اساس اعلام فرمانداری اراک، در روز ۱۴ مرداد، بررسی‌های انجام‌شده نشان داد فرد متخلف با در اختیار داشتن چندین کارت بانکی، به‌صورت روزانه از نانوایی‌های مختلف اقدام به خرید مقادیر قابل توجهی نان کرده و پس از انتقال به منزل، نان‌ها را برای خشک شدن روی پشت‌بام پهن می‌کرد تا به نان خشک تبدیل کند.

در زمان بازرسی، ۵۲۰ قرص نان لواش و ۱۰۰ قرص نان سنگک تازه که برای خشک کردن تهیه شده بود، کشف و ضبط شد. پرونده این فرد متخلف برای رسیدگی قانونی تشکیل و وی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

فرمانداری شهرستان اراک ضمن اعلام این خبر تأکید کرد، برخورد با هرگونه سوءاستفاده از آرد و نان یارانه‌ای و اخلال در نظام توزیع کالاهای اساسی با قاطعیت ادامه خواهد داشت و از شهروندان نیز درخواست می‌شود موارد مشابه را از طریق مراجع مسئول گزارش کنند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اراک نان خشک کردن پشت بام نان خشک آرد یارانه ای
جنگ ایران و آمریکا چگونه تمام می شود؟
بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیاده‌روی اربعین؛ «این حرکت، جلوه عشق، ایمان و از بزرگ‌ترین شعائر الهی است»
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نان در تهران گران شد
نان و اقتصاد پس از جنگ زیر ذره‌بین نمایندگان
نان در این شهر حدود ۵۰ درصد گران شد
خبر جدید دولت از آزادسازی قیمت آرد و نان
هشدار جدی به نانوایی‌های متخلف در تهران
وقتی آرد گران نشده، چرا نان گران شده؟!
نان در نانوایی‌ها یک قیمتی شد
سهمیه آرد نانوایی‌های شلوغ تغییر کرد
پنجره‌ای به گذشته؛ رهبر شهید انقلاب در کنار پدر، برادر و علامه طباطبایی
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند
تصاویر تازه از لحظه بمباران مردم تهران در جنگ رمضان
احمدی نژاد گفت کاری کرده‌ام که لاریجانی و قالیباف...
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!
شعار جالب عراقی‌ها حین حضور عراقچی در اربعین
ویدیوی پاسخ ساغر غلامی به علی کریمی درباره اعدامش!
شدت تغییر چهره خانم بازیگر
بعید است توافق رسمی بین ایران و آمریکا امضا شود/ ترامپ به خاطر تهدید شدید ایران از حمله منصرف شد نه چیز دیگر
ترامپ از ترس هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی عربستان حمله جدید به ایران را متوقف کرد/ ایران باید تصمیمات سخت بگیرد
روایت سردار رادان از علت غیبتش در لحظه ترور
ایران و آمریکا امروز مذاکره می‌کنند؟ پاسخ قابل تامل
روایت قابل تامل آقای سخنگوی از پشت پرده احضار سفیر ایران در ونزوئلا
تصاویر درگیری طرفداران شیعه انگلیسی با زائرین اربعین
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۷ نظر)
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۹۸ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۰ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۹ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۶ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۴ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
ویدیوی جنجال فردوسی پور و وزیر ارشاد و واکنشش  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005pBY
tabnak.ir/005pBY