کشف انبار عجیب نان در یک خانه! + عکس
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بر اساس اعلام فرمانداری اراک، در روز ۱۴ مرداد، بررسیهای انجامشده نشان داد فرد متخلف با در اختیار داشتن چندین کارت بانکی، بهصورت روزانه از نانواییهای مختلف اقدام به خرید مقادیر قابل توجهی نان کرده و پس از انتقال به منزل، نانها را برای خشک شدن روی پشتبام پهن میکرد تا به نان خشک تبدیل کند.
در زمان بازرسی، ۵۲۰ قرص نان لواش و ۱۰۰ قرص نان سنگک تازه که برای خشک کردن تهیه شده بود، کشف و ضبط شد. پرونده این فرد متخلف برای رسیدگی قانونی تشکیل و وی به مراجع ذیصلاح معرفی شد.
فرمانداری شهرستان اراک ضمن اعلام این خبر تأکید کرد، برخورد با هرگونه سوءاستفاده از آرد و نان یارانهای و اخلال در نظام توزیع کالاهای اساسی با قاطعیت ادامه خواهد داشت و از شهروندان نیز درخواست میشود موارد مشابه را از طریق مراجع مسئول گزارش کنند.