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قاچاق بیش از ۵ میلیون لیتر سوخت در بندرعباس 

فرمانده مرزبانی انتظامی از انهدام باندی خبر داد که طی یک سال اخیر در پوشش صیادی بدون وجود فیزیکی شناور و عدم فعالیت صیادی، بیش از ۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق کرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۸۸۳۹۹
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فرمانده مرزبانی

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سردار علی اکبر جاویدان با اشاره به اینکه به دلایل مختلف شاهد قاچاق سوخت توسط برخی افراد فرصت‌طلب و سودجو هستیم، اظهار کرد: سوخت سرمایه ملی است که متعلق به همه مردم است و نباید اجازه بدهیم سوداگران این سرمایه ملی را به تاراج ببرند؛ لذا در این زمینه طرح‌های مختلف سراسری، منطقه‌ای و استانی در دستور کار مرزبانان قرار دارد.

فرمانده مرزبانی فراجا ضمن تقدیر از مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس با اشاره به اینکه بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص کرده است که یک باند سازمان‌یافته با سوءاستفاده از اسناد صوری و با پوشش صیادی سالیان سال اقدام به قاچاق فرآورده‌های نفتی می‌کرد، عنوان کرد: ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر سوخت طی یکسال اخیر قاچاق شده که با هدایت عملیاتی فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس و تلاش اطلاعاتی مرزبانان پایگاه ازطریق سامانه های مختلف توقیف و کشف شده است.

سردار جاویدان با اشاره به دستگیری ۱۸ نفر متهم عضو این باند، عنوان داشت: در بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد اعضای این باند طی یکسال اخیر بیش از ۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه ارزش سوخت قاچاق‌شده بیش از ۶ هزار و ۸۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود، بیان داشت: فرار مالیاتی، تقلب و قاچاق سوخت از جمله اتهامات اعضای این باند سازمان‌یافته است که پرونده آن در حال رسیدگی است.

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مرزبانی بندرعباس قاچاق سوخت باند قاچاق سوخت انهدام
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