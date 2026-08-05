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توصیف پزشکیان از آیت الله سید مجتبی خامنهای و ماجرای علی الاصول
مسعود پزشکیان در بخشی از گفت و گوی تازهاش به مناسبت آغاز سومین سال دولت چهاردهم، به توصیف آیت الله سید مجتبی خامنهای و دیدارش با رهبر معظم انقلاب پرداخت و درباره ماجرای علی الاصول مطرح شده در نامه موافقت رهبری با تفاهمنامه اسلام آباد توضیحاتی داد که میبینید و میشنوید.
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