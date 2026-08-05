En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 362
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۸۸۳۹۷
کد خبر:۱۳۸۸۳۹۷
861 بازدید
نبض خبر

توصیف پزشکیان از آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای و ماجرای علی الاصول

مسعود پزشکیان در بخشی از گفت و گوی تازه‌اش به مناسبت آغاز سومین سال دولت چهاردهم، به توصیف آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای و دیدارش با رهبر معظم انقلاب پرداخت و درباره ماجرای علی الاصول مطرح شده در نامه موافقت رهبری با تفاهمنامه اسلام آباد توضیحاتی داد که می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر مسعود پزشکیان آیت الله سید مجتبی خامنه ای ویدیو جنگ ایران و آمریکا مذاکرات ایران و آمریکا علی الاصول توافق اسلام آباد تفاهم ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا
اخبار مرتبط
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر